Японський педикюр / © Getty Images

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Поки серед літніх трендів ще залишаються класичні червоні, сині та інші яскраві відтінки, у центрі уваги опинилася зовсім інша тенденція — натуральні, доглянуті нігті без жодного покриття, про це розповідає видання Woman&Home.

Після популярності «майже непомітного» ефекту у макіяжі та манікюрі індустрія краси дедалі більше робить ставку на здоров’я, а не лише на зовнішній ефект. Саме тому японський педикюр стрімко завойовує популярність серед тих, хто хоче бачити свої нігті сильними, блискучими та природно красивими.

На відміну від класичного педикюру, тут не намагаються приховати ніготь під шарами кольорового лаку чи гелю. Навпаки — головна мета процедури полягає в тому, щоб відновити його природний стан і підкреслити природну красу.

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Що таке японський педикюр

Це процедура, яка спрямована на відновлення здоров’я та природного вигляду нігтів, а не на нанесення кольорового покриття. Техніка походить із Японії та базується на використанні спеціальних мінеральних паст, які насичують нігтьову пластину корисними компонентами. Після цього нігті полірують до природного дзеркального блиску, одночасно покращують їхню структуру та загальний стан стоп.

Саме такий підхід — не приховувати недоліки, а працювати з ними — зробив японський педикюр одним із тих, що має найбільший попит у доглядових ритуалів останніх років.

Як проходить процедура

Хоча у різних салонах окремі етапи можуть відрізнятися, загалом японський педикюр складається з кількох обов’язкових кроків:

тепла ванночка для стоп, яка пом’якшує шкіру

надання форми нігтям

ретельний догляд за кутикулою

видалення огрубілої шкіри

легке відлущування

нанесення мінеральної пасти з подальшим поліруванням нігтьової пластини

закріплення результату спеціальною пудрою, яка утримує поживні речовини та створює природний блиск

завершальний зволожувальний масаж стоп

Саме мінеральна паста є головною особливістю процедури. Її втирають у ніготь за спеціальною технікою, що допомагає активним компонентам проникнути всередину нігтьової пластини. Після цього наноситься тонка захисна пудра, яка «запечатує» поживні речовини та забезпечує характерний природний блиск.

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У результаті стопи не просто мають доглянутий вигляд, вони відчуваються м’якшими, зволожнілими, а нігті набувають здорового, охайного вигляду без жодного лаку.

Різниця між звичайним і японським педикюрами

Головна різниця полягає у філософії догляду. Класичний педикюр передусім орієнтований на декоративний результат ніготь стає основою для кольорового лаку, гелю чи дизайну.

Японський педикюр працює зовсім інакше. Тут немає ні кольорового покриття, ні будь-якого шару, який приховує поверхню нігтя. Усі етапи процедури спрямовані на зміцнення нігтьової пластини та покращення її стану зсередини.

Ще одна відмінність — накопичувальний ефект. Якщо звичайний педикюр щоразу починається практично «з нуля», то регулярні японські процедури поступово роблять нігті міцнішими, гладкішими та здоровішими.

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Популярність японського педикюру

По-перше, люди дедалі більше цікавляться не лише красою, а й здоров’ям нігтів. Багато б’юті-трендів 2026 року розвиваються за принципом: спочатку догляд, потім косметичний ефект.

По-друге, мінімалізм уже давно став головною мовою сучасної краси. Так само як популярними залишаються легкий макіяж і природне сяйво шкіри, все більше людей обирають натуральні нігті замість яскравих покриттів. Японський педикюр ідеально відповідає цьому запиту, він дозволяє мати доглянутий вигляд без зайвих декоративних елементів.

Підготувка до процедури

Щоб отримати максимальний ефект, варто дотримуватися кількох простих правил:

заздалегідь зняти лак або гель-лак, якщо він є

протягом кількох днів перед процедурою регулярно зволожувати стопи

не обрізати кутикулу та не видаляти самостійно огрубілу шкіру, адже це краще довірити спеціалісту

якщо нещодавно знімали гелеве покриття, повідомити про це майстра перед початком процедури.

Після педикюру підтримувати результат допоможуть олія чи бальзам для кутикули, а також якісний крем для стоп, який запобігатиме сухості та появі огрубілої шкіри.

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Японський педикюр — більше, ніж черговий сезонний тренд. Він відображає новий підхід до краси, де на перше місце виходять здоров’я, природність і довготривалий догляд.

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