Ідеально на літо: проста і повсякденна зачіска як у Кендал Дженнер

Щоб укласти так волосся вам знадобиться лише кілька хвилин.

Модель та зірка реалітішоу "Кардашяни" Кендалл Дженнер уже традиційно зі своїми сестрами відвідала Бал Інституту костюма, який відбувся у Нью-Йорку в Метрополітен-музеї. Цей захід славиться тим, що гості з'являються на ньому у костюмах відповідно до заявленої теми вечора.

Кендал Дженнер / Фото: Associated Press

Оскільки дрескод 2024 року звучав як "Сад часу" і припускав те, що гості прийдуть у квітковому та фантазійному вбранні, Кендалл обрала вінтажну сукню від Givenchy з колекції 1999 року. Також дуже цікавою була і зачіска дівчини, оскільки була стильною та досить простою.

Британська блогерка Меліс Екрем вирішила відтворити цю зачіску та поділилася майстеркласом, як її зробити вдома. Така зачіска буде ідеальною на літо, оскільки волосся не падатиме на обличчя, а щоб її зробити знадобиться лише кілька хвилин.

Для того, щоб зробити таку зачіску вам потрібно лише три кроки:

1. невелике пасмо волосся скрутити в джгут і заколоти невидимкою;

Зачіска як у Кендал Дженнер/фото: instagram.com/melisekrem

2. накрити джгут ще одним пасмом волосся і теж закріпити;

Зачіска як у Кендал Дженнер/фото: instagram.com/melisekrem

3. трохи накрутити волосся праскою, щоб у нього була легка хвилястість.

Зачіска як у Кендал Дженнер/фото: instagram.com/melisekrem

Детальніше урок ви можете переглянути у відео Меліс.

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