Ірисовий відтінок для темного волосся: стиліст назвав наймодніший колір сезона

Стиліст Tom Smith вважає, що настав час брюнеткам зайняти центральне місце у модному світі. Зазвичай, у світі моди щодо кольору волосся блондинки мають більше варіантів та технік фарбування. Але цього сезону прийшов час брюнеток, адже ірисовий відтінок стає улюбленим кольором тих, хто прагне додати своїм пасмам глибини, яскравості та елегантного блиску.

Цей насичений відтінок поєднує в собі розкішні шоколадні, карамельні та золотисті тони, створюючи осяяний, багатовимірний вигляд. Брюнеткам не потрібно більше обирати між холодними попелястими та теплими відтінками — ірисовий відтінок надасть ідеальний баланс.

Серед жінок, які вже приміряли ірисовий відтінок, можна зустріти таких зірок, як Камала Гарріс, Дженніфер Лопес, Софія Вергара тощо. Цей відтінок одночасно позачасовий та сучасний, додає тепла та глибини вашому образу.

Як підібрати відтінок

Ірисовий відтінок підходить для всіх тонів шкіри, але жінки із жовтуватим або золотистим відтінком шкіри можуть вважати його занадто інтенсивним. В такому випадку можна додати пасма кольору ірис до темнішої основи з тонкими відблисками.

Під час спілкування з перукарем обговоріть інтенсивність кольору, який ви хочете отримати. Можна обрати глибоку шоколадну основу з карамельними та золотистими відтінками або щось м’якше. В будь-якому випадку, таке фарбування підкреслить ваші природні риси та додасть глянсовий фініш.

Як зберегти свіжість вигляду

Збереження блиску та яскравості — ключ до фантастичного вигляду брюнетки з ірисовим відтінком. Tom Smith рекомендує використовувати щотижневу маску-кондиціонер, бажано з золотистими пігментами, для підтримки блиску та здорового вигляду волосся.

Ірисовий відтінок — це не просто новий тренд, а справжнє мистецтво, яке може перетворити ваш звичайний образ на дещо більше.

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