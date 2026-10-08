Італійський манікюр / © Credits

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Видання NewBeauty розповіло про техніку, яка набирає популярності у соцмережах. Італійський манікюр не передбачає конкретного кольору чи форми нігтів, увесь секрет у тому, як саме майстер наносить покриття.

Секрет італійського манікюру

Як пояснюють майстри манікюру, замість того щоб повністю зафарбовувати ніготь від одного бокового краю до іншого, лак наносять і залишають зовсім вузькі проміжки з обох боків.

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На перший погляд, різниця мінімальна, але саме вона й створює потрібну ілюзію. Вузька смужка кольору змушує погляд сприймати нігтьову пластину як довшу та тоншу. Фактично це своєрідний контуринг, тільки для нігтів.

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Техніку приписують італійським майстрам, які використовували її задовго до появи тренду у соцмережах. Сьогодні ж про неї заговорили значно ширше, адже результат дуже добре помітний на коротких нігтях.

Яка форма нігтів підходить італійському манікюру

Італійський манікюр можна адаптувати практично до будь-якої форми. Водночас мигдалеподібні та овальні нігті особливо вдало підкреслюють ефект, адже самі по собі мають витягнутіший силует.

Не менш цікаво техніка працює на коротких і від природи широких нігтях, адже візуально вони стають вужчими та елегантнішими. Навіть якщо ви обираєте квадратну чи м’яко-квадратну форму, невеликий проміжок по краях допоможе створити ілюзію тоншої нігтьової пластини.

Італійський манікюр — той варіант, коли для помітного ефекту не потрібні складний дизайн або довгі нігті. Достатньо залишити буквально кілька міліметрів по боках, щоб звичне покриття візуально змінило форму нігтів.

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