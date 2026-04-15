Кардіотренування й красиве волосся: чи є між ними звʼязок

З віком ми можемо почати помічати, що наше волосся вже не те, що колись було. Якщо у вас було міцне, блискуче, здорове волосся у підлітковому та 20-річному віці, це не гарантує, що воно залишиться в такому стані з віком.

Існує так багато факторів, що впливають на його випадіння та здоров’я, включно з перименопаузою, інфекцією COVID2, прийманням препаратів GLP-13 та старим добрим стресом. Навіть коли ми докладаємо зусиль, щоб доглядати за своїм волоссям та шкірою голови, ми однаково можемо відчувати небажані зміни.

Але, як повідомляє Realsimple, деякі дані свідчать про те, що, можливо, є щось ще, що ми можемо зробити для покращення здоров’я нашого волосся: кардіовправи. П’ять дерматологів, що спеціалізуються на здоров’ї волосся, розповіли більше про цей дивовижний зв’язок.

Чи може кардіотренування покращити здоров’я волосся

Коли йдеться про здоров’я волосся, люди готові витрачати серйозні гроші на добавки, сироватки та спеціальні шампуні, щоб запобігти або уповільнити випадіння. Але у своєму прагненні до найновіших та найкращих продуктів вони можуть не помічати того, що допомагає їхньому волоссю і що вони можуть робити вільно: кардіо. Ось що потрібно знати про його прямі та непрямі переваги.

Що каже наука про звʼязок тренувань і якості волосся

На цей момент наукові дослідження того, як кардіо впливає на здоров’я волосся, дуже обмежені, хоча є дослідження, яке припускає, що може бути зв’язок. Дослідження 2021 року показало, що регулярна аеробна активність пов’язана з уповільненням прогресування типового випадіння волосся та загальним покращенням здоров’я шкіри голови.

Автори припустили, що це може бути пов’язано з ширшими ефектами, такими як зниження стресу та покращення системного здоров’я. У цьому дослідженні покращення були помітні на фотографіях, імовірно, відображаючи збільшення густоти волосся та зменшення його витончення.

Зв’язок між здоров’ям волосся та кардіотренуваннями не зовсім однозначний і залишається відносно недостатньо вивченим, однак, загальні переваги кардіовправ добре відомі та не потребують багато обговорень.

Покращення здоров’я судин

Один зі способів, яким кардіовправи опосередковано покращують здоров’я волосся, полягає в посиленні кровообігу. Більш конкретно, кардіовправи покращують кровообіг, доставляючи більше кисню та поживних речовин до цих волосяних фолікулів. Шкіра голови є дуже судинною частиною нашого тіла, тобто вона має великий кровотік, і покращення здоров’я серцево-судинної системи за допомогою фізичних вправ може допомогти сприяти кращому постачанню поживних речовин до цих фолікулів.

Запобігання та управління метаболічними змінами

Ми також знаємо, що метаболічні стани, такі як синдром полікістозних яєчників6 (СПКЯ) у жінок, пов’язані з типовим випадінням волосся та поступовим його стоншенням. Дослідження 2020 року рекомендує енергійні аеробні вправи та тренування з опором для жінок з СПКЯ для покращення рівня андрогенів, які впливають на випадіння волосся. Фізичні вправи — один із найважливіших інструментів для запобігання та управління метаболічними змінами, які, своєю чергою, можуть з часом впливати на волосся.

Зменшення стресу

Стрес, мабуть, є найважливішим зв’язком між фізичними вправами та випадінням волосся. По-перше, ми знаємо, що він відіграє вирішальну роль у випадінні волосся. Наприклад, значний стрес для розуму чи тіла може призвести до випадіння волосся приблизно через два-три місяці.

Стрес підвищує рівень кортизолу в організмі людини. Дослідження 2016 року підтвердило, що кортизол впливає на функцію та циклічну регуляцію волосяного фолікула.

У випадках андрогенетичної алопеції (випадіння волосся за чоловічим та жіночим типом) тестостерон перетворюється на дигідротестостерон (ДГТ). Потім ДГТ зв’язується з рецепторами андрогенів у волосяному фолікулі, що призводить до скорочення анагенової фази, або фази росту, та подовження телогенової фази, або фази спокою, у поєднанні зі зменшенням волосяних фолікулів. Це створює ідеальні умови для випадіння волосся, оскільки за телогеном йде екзоген — випадіння волосся, яке людина переживає як його втрату.

Кардіо допомагає протидіяти цьому. Ми також знаємо, що кардіо покращує управління стресом, емоційну стійкість та кровообіг, і таким чином може допомогти запобігти стресу. Регулярні аеробні вправи — це добре відома методика зниження рівня кортизолу, тому кардіовправи не тільки корисні для тіла та розуму, але й для загального здоров’я волосся.

Крім того, кардіовправи помірної та високої інтенсивності, здається, стимулюють антиоксидантний захист організму, що може захистити фолікули від оксидативного стресу, який в іншому разі міг би прискорити випадіння волосся. Це також може допомогти зменшити випадіння, пов’язане зі стресом або запаленням, шляхом модуляції рівня кортизолу та покращення загального метаболізму.

Найкращі вправи для здоров’я волосся

Кардіовправи помірної інтенсивності, такі як біг підтюпцем, їзда на велосипеді та плавання, є найкращими. Вони пропонують найкращі переваги, оскільки знижують рівень кортизолу без хронічного його підвищення, з часом нарощують антиоксидантну здатність та уникають екстремального оксидативного стресу та виснаження поживних речовин, пов’язаних з перетренованістю.

Для зменшення навантаження на суглоби, регулярна ходьба в постійному темпі може замінити біг підтюпцем. Є також інші вправи, такі як аква-буткемп тощо, які пропонують тренування помірної та вищої інтенсивності, але у воді, що є більш щадним для суглобів і, можливо, навіть більш розслаблювальним.

Загалом, від 20 до 30 хвилин помірних фізичних вправ на день — це розумна мета. Найважливіше, що потрібно робити, — це добре збалансовані вправи, які відповідають вашим фізичним здібностям та базовому стану здоров’я. Це може включати все, що може підвищити ваш серцевий ритм і підтримувати його стабільним протягом тривалого часу.

Але не варто перестаратися під час тренувань. Надмірні, напружені та стресові фізичні вправи можуть створювати більше навантаження на організм і, як відомо, впливають на передчасну зупинку фази росту волосся; тому обов’язково дослухайтеся до свого тіла та врівноважте це за допомогою збалансованого харчування та сну.