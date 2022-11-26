Касторова олія: чим вона корисна для здоров'я та краси волосся

Виявляється, бабусин засіб для догляду за волоссям працює так само, якщо не краще, ніж багато дорогих популярних сучасних продуктів, що продаються в магазинах. Видання Womans World дав коротке пояснення про касторову олію — що це таке, як вона працює і яку користь може принести вашому волоссю.

Що таке рицинова(касторова) олія

Касторова олія схожа на оливкову, але зроблена вона з касторових бобів, а не з оливок. Наукові дані підтверджують численні переваги касторової олії для вашого волосся, але вона також використовується в засобах по догляду за шкірою, ароматизаторах, барвниках, чорнилах та багато де ще. Це універсальна олія, багата на рицинолеїнову кислоту, інгредієнто, який зволожує і підтримує вироблення колагену.

Якому волоссю корисна рицинова олія

Незалежно від того, коротке або довге у вас волосся, вам слід уникати використання касторової олії частіше одного разу на тиждень. Це тому, що вона густа й важка та може спричинити скупчення жиру на шкірі голови. Якщо ви використовуєте рицинову олію, не забудьте змити її не пізніше, ніж через дві години.

Якщо у вас тонке волосся, нанесіть рицинову олію тільки на кінчики волосся. Використовуйте перед нанесенням шампуню і не використовуйте її занадто часто.

Густим або хвилястим волоссям може допомогти використання касторової олії на всю довжину, але її також слід використовувати перед миттям голови, кілька крапель касторової олії можуть приборкати пухнастість. Але знову ж таки, рицинова олія може бути занадто густою, тому краще розбавте її олією жожоба або кокосовою.

Касторова олія та здоров'я волосся

Є багато переваг використання касторової олії для росту волосся. До них відносяться, серед іншого, посилення гідратації та відновлення росту волосся. Ось лише кілька способів, якими рицинова олія може допомогти вашому волоссю.

Касторова олія живить волосся

Касторова олія багата на антиоксиданти, жирні кислоти та вітаміни. Ці основні інгредієнти в поєднанні з місцевим застосуванням дозволяють надати вашому волоссю блиск, гладкість і зволоження. Більше того, воно живить як ваші волосяні фолікули, так і шкіру голови. Ви побачите поживні властивості касторової олії вже після кількох застосувань).

Касторова олія бореться з випаданням волосся

Антиоксиданти в рициновій олії підтримують вироблення колагену і допомагають покращити здоров'я волосяних фолікулів, завдяки чому вони краще утримуються на шкірі голови. Враховуючи, що рицинова олія холодного віджиму використовується для підтримки здоров'я шкіри голови, не дивно, чому вона є зброєю у боротьбі з випаданням волосся.

Касторова олія має антимікробну дію

Антимікробні властивості касторової олії життєво важливі для здоров'я волосся та шкіри голови. Вони допомагають зменшити симптоми та наслідки хронічних та гострих захворювань шкіри голови, таких як грибкові та бактеріальні інфекції, які можуть викликати роздратування. У боротьбі з потенційними подразниками, рицинова олія допомагає зменшити свербіж і натяг шкіри голови, що призводить до зменшення випадання волосся.

Касторова олія допомагає працювати іншим продуктам

Фото: Credits

Касторова олія покращує засвоєння інших продуктів, масел та процедур, що має подвійну перевагу: по-перше, вона допомагає продуктам працювати ефективніше. По-друге, з часом вона зменшує свербіж та подразнення від масел, масок та протеїнів.

Касторова олія допомагає від ламкості волосся та кінчиків, що січуться

Рицинолева кислота є одним із ключових інгредієнтів касторової олії та однією з причин, через яку вона така ефективна у догляді за волоссям. Ця кислота допомагає збільшити приплив крові до волосяних фолікулів та шкіри голови. Коли фолікули отримують належний приплив крові, вони стають сильнішими і здоровішими і сильніше утримують волосся від випадіння.

Також рицинова олія є зволожувачем. Зволожувачі — це водопоглинаючі речовини, які можуть бути корисними для підвищення та утримання вологи.

Касторова олія допомагає зменшити лущення

Лупа може бути викликана рядом речей. Однак найчастіше лущення розвивається через грибкові інфекції та бактерії, що подразнюють шкіру голови. Касторова олія може допомогти запобігти цьому. Воно зменшує відчуття сухості шкіри голови та запобігає розвитку грибкових інфекцій, які можуть призвести до лущення.

Касторова олія підтримує здоров'я шкіри голови

Здорове волосся – це здорова шкіра голови. Незалежно від того, чи справляєтеся ви з наслідками витончення волосся або надмірного накопичення білка, догляд за шкірою голови означає догляд за волоссям в цілому, і рицинова олія робить саме це. Він допомагає поглинати надлишки продуктів, що накопичуються на шкірі голови.

В цілому, можна сказати, що серед безлічі різних продуктів для здоров'я волосся рицинова олія — одна з кращих.

Читайте також: