Кавунові нігті: найсоковитіший манікюр літа, який підкорює соцмережі

Кавунові нігті / © Credits

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Літо традиційно приносить у світ краси більше кольору, легкості та експериментів. І якщо раніше кавуновий манікюр асоціювався з буквальними малюнками фруктів на кожному нігті, то 2026 року тренд отримав витонченіше читання, про це розповіло видання Pure Wow.

Сьогодні кавунові нігті — насамперед гра кольорів: соковиті рожеві відтінки, свіжі зелені акценти та мінімалістичні деталі, які лише натякають на улюблену літню ягоду. Саме тому тренд має однаково гарний вигляд як на відпочинку біля моря, так і у міському офісі.

Сьогодні популярність фруктових мотивів цілком закономірна. Після кількох сезонів стриманої естетики люди знову шукають красу, яка дарує позитивні емоції та викликає ностальгію за безтурботними літніми днями.

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Головне правило нового тренду — жодної буквальності. Замість складних малюнків майстри пропонують використовувати кольорові поєднання, які асоціюються з кавуном, наприклад, рожевий, кораловий, зелений та кілька чорних акцентів у вигляді насінин.

Неоновий кавун

Одна з найпопулярніших версій тренду поєднує одразу дві модні тенденції — манікюр з ефектом сяйва та фруктову палітру.

У центрі нігтя створюється м’яке рожеве сяйво, яке нагадує соковитий м’якуш кавуна, а краї залишаються світлішими чи нейтральними. Ефект має вигляд ніби розмитий аерографом і додає манікюру футуристичного настрою.

Кавунове омбре

Для тих, хто любить витончені рішення, підійде омбре з переходами між рожевим, кораловим і зеленим кольорами.

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У такому дизайні навіть не потрібні характерні чорні насінини. Самі кольори вже створюють потрібну асоціацію, а металевий чи хромований фініш додає манікюру сучасності.

Мінімалістичний варіант

Іноді достатньо одного натяку. Наприклад, більшість нігтів можна залишити однотонними у відтінку кавунового м’якуша та лише один або два прикрасити тонкою зеленою смужкою біля основи чи краю.

Саме така стриманість сьогодні вважається стильною.

Нігті з акцентом у вигляді насінин

Якщо ви не готові до яскравих кольорів, тренд можна адаптувати навіть до нюдового манікюру. На прозору чи молочно-рожеву основу додають кілька маленьких чорних крапок, які нагадують кавунове насіння. Нігті мають лаконічний, але водночас оригінальний вигляд.

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Особливо ефектно такий дизайн поєднується з тонким зеленим френчем.

Максимум кольору

Найсміливіша версія тренду — справжній фруктовий мікс на нігтях. Тут уже можна поєднувати кавунові мотиви з апельсинами, динями та іншими літніми фруктами. Головне — уникати надто мультяшного виконання та обирати чисті лінії, глянцеві покриття та сучасну колірну палітру.

У результаті манікюр має не дитячий, а модний та життєрадісний вигляд.

Педикюр

Кавунова естетика чудово працює і на ногах. Найактуальніший варіант — однотонне рожеве покриття з невеликим акцентом на одному пальці у вигляді чорних насінин або тонкого зеленого френча. Це ненав’язливий спосіб додати літнього настрою навіть найпростішому образу.

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Кавунові нігті — більше, ніж просто черговий сезонний тренд, це манікюр, який передає настрій літа: легкий, безтурботний та трохи грайливий.

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