Кокосова олія: у чому користь для волосся та шкіри голови

Кокосова олія може допомогти прибрати пухнастість, приручити неслухняне волосся і укласти його, а його цілющі властивості для шкіри голови підтверджуються як вченими, так і експертами з догляду за волоссям.

Як відомо, не всі народні засоби однаково корисні. Деякі рецепти домашніх косметичних засобів працюють як плацебо або в кращому разі не погіршують ситуацію. Але не у випадку з кокосовою олією. Її сприятливий вплив на волосся та шкіру голови не викликає сумнівів.

Кокосова олія покращує стан шкіри голови

Одна з найважливіших властивостей кокосової олії, пише Womans World, це її здатність благотворно впливати на мікробіом шкіри голови — екосистему бактерій, які живуть на ваших волосяних фолікулах і серед них. Коли мікробіом шкіри голови порушується такими речами, як жорсткі процедури для волосся або неправильне харчування, це може викликати сухість волосся і хронічну сухість шкіри голови, яка призводить до лущення.

Дослідження, проведене 2021 року для Scientific Reports, показало, що місцеве застосування зволожувальної кокосової олії допомогло збалансувати мікробіом шкіри голови у 70 осіб, які страждають від лущення. Хоча вчені досі невпевнені в тому, чому кокосова олія така корисна для бактерій шкіри голови, немає жодних сумнівів у тому, що це так.

Яку кокосову олію краще вибрати для доглядових процедур

Для догляду за шкірою голови найкраще підходить нерафінована або екстра вірджин кокосова олія. Це пов'язано з тим, що рафінована кокосова олія обробляється для видалення домішок, що важливо для приготування їжі, але не дуже корисно для олії в косметичних цілях. Тому під час покупки кокосової олії для догляду за волоссям звертайте увагу на етикетки: «нерафінована», «первинна» або «необроблена».

Кокосова олія зміцнює волосся

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Більшість кутикули вашого волосся складається з білка, званого кератином, і підтримання цього білка є ключем до підтримки м'якості здорового волосся. Кератин відповідає за форму та структуру ваших пасм. Якщо ви не отримуєте достатньої кількості білка, результатом буде млявість і тьмяність.

Кокосова олія здатна проникати в стрижень волосся і забезпечувати його глибоке харчування. Це відбувається тому, що кокосова олія є тригліцеридом, що складається з лауринової кислоти та інших жирних кислот. Ці типи жирних кислот споріднені з білком волосся і можуть легко всмоктуватися у волосяний фолікул, де вони допомагають підтримувати текстуру і товщину волосся. Науковий огляд 2015-го показав, що кокосова олія здатна підтримувати природний білок волосся у разі використанні як засобу до або після миття.

Щоб використовувати цю властивість кокосової олії, вам достатньо разів на тиждень перед миттям волосся застосовувати її як маску. Кокосова олія тверда за кімнатної температури, тому перед нанесенням на волосся розігрійте столову ложку в мікрохвильовій печі протягом декількох секунд. Поступово розподіліть олію по волоссю, як будь-який інший засіб для волосся, а потім залиште на 5-10 хвилин, перш ніж змити.

Кокосова олія захищає волосся

Крім захисту шкіри голови і натуральних білків волосся, кокосова олія також підтримує силу і цілісність волосся, роблячи його густим і здоровим.

Частково це пов'язано зі згаданими вище якостями кокосової олії — вона легко вбирається у волосяний фолікул і підтримує білок, що сприяє сильнішій та зволоженій "гриві". Але справжній ключ до здатності кокосової олії зменшувати пошкодження та ламкість полягає в тому, як вона утримує вологу у волосяних фолікулах. Щоразу, коли ваше волосся намокає, волосяні фолікули набухають від вологи і опадають у міру висихання. Згодом цей процес може викликати гігральну втому, тип пошкодження вашого волосся, який може призвести до сухості кінчиків, що січуться, і ламкості.

Оскільки кокосова олія дуже добре проникає в кутикулу, вона діє як ущільнення, яке зволожує кутикулу волосся зсередини, одночасно підтримуючи силу вашого волосся, коли воно намокає.

Кому необхідно використовувати кокосову олію, а кому не варто

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Велика кількість кокосової олії може бути корисна не всім. На думку деяких експертів з догляду за волоссям, тим із нас, у кого ламке або жорстке волосся, можливо, кокосову олію використовувати не варто. Все залежить від того, який у вас тип волосся і наскільки охоче воно вбирає вологу.

Сухість і ламкість волосся часто викликані надлишком білка, а додавання кокосової олії може погіршити проблему.

А ось тонкому, текстурованому і кучерявому волоссю кокосова олія показана.

Якщо ви не знаєте, який у вас тип волосся, ви можете протестувати кокосову олію як маску для волосся. Для цього нагрійте трохи кокосової олії в мікрохвильовій печі та нанесіть її на пасма або шкіру голови. Залишіть на п'ять-десять хвилин, бажано під шапочкою для душу. Потім вимийте волосся шампунем і зверніть увагу на те, як ваше волосся після цього почувається — воно м'яке і зволожене? Чи здається більш сухим та ламким? Так ви зможете визначити, чи підходить вам кокосова олія як засіб для догляду за волоссям.

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