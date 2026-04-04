Кораловий — це ідеальний баланс між ніжністю та яскравістю. У ньому є літня свіжість цитрусових і водночас м’якість рожевих тонів, а це робить його універсальним, адже він пасує до різноманітного ритму життя, про це розповіло видання Real Simple.

Ще один плюс — варіативність, кораловий легко адаптується під будь-який стиль, від мінімалізму до складного нейл-арту. Саме тому його так люблять майстри манікюру, він ніколи не має нудного вигляду.

Блискуча морська зірка

Кораловий френч із глітером, акцентний ніготь із морською зіркою та білими крапками, мов відпустка на кінчиках пальців.

Туті-фруті

Градієнт від нюду до коралово-оранжевих кінчиків — яскраво та соковито.

Хромований корал

Додайте хромове покриття та отримаєте ефект «вогняного заходу сонця». Мінімум зусиль, максимум ефекту.

Коралові квіти

Два акцентні нігті з ніжними квітами та манікюр одразу стає романтичним і дещо грайливим.

Анімалістичний принт

Кораловий та леопард або інший тваринний принт, це варіант для тих, хто хоче мати сміливий та яскравий вигляд.

Делікатні крапки

Френч із точковим контуром або вертикальними крапками — ідея для мінімалістів, які хочуть щось цікавіше за класику.

Складний флористичний дизайн

Поєднання коралового, білого, ніжно-блакитного та золотого хрому має вигляд як маленький витвір мистецтва.

Мармуровий корал

М’яке змішування коралового, білого та золотого — для тих, хто любить елегантність без зайвого блиску.

Квітковий мінімалізм

Тонкий френч і маленькі квіти з точок — лаконічно, але дуже мило.

М’яке морозиво

Кремові відтінки коралу, плавно поєднані між собою, мов морозиво на нігтях.

Акварельний ефект

Коралові квіти у стилі акварелі та френч у тон. Легко, ніжно і надзвичайно Інстраграмно.

Психологічно теплі відтінки, як кораловий, асоціюються з енергією, радістю та відкритістю. Саме тому такий манікюр часто «підіймає настрій», коли ви на нього дивитеся, а це маленька, але приємна деталь, яка впливає на загальне самопочуття. До того ж кораловий чудово підкреслює засмагу, освіжає тон шкіри та має виграшний вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях.

Кораловий манікюр — це той випадок, коли один колір змінює правила гри. Він не потребує складних рішень, але завжди має стильний, свіжий та актуальний вигляд.