Корисні лайфгаки для тих, хто любить ходити з розпущеним волоссям

Якщо вам подобається ходити з розпущеним волосся, але майже весь час ви заправляєте його за вуха, щоб не заважало, ці лайфгаки для вас.

Блогерка kkrriiista показала два цікавих лайфгаки, які допоможуть вам сміливо насолоджуватися розпущеним волоссям навіть у вітряну погоду, адже воно не буде лізти в очі, а крім того, ви не втратите обʼєм біля обличчя просто заправляючи пасма за вуха.

Варіант 1

Розчешіть волосся та зробіть проділ посередині;

Біля проділу від чола відмітьте відстань у чотири пальці та відділіть одне пасмо біля обличчя від основної маси волосся;

Візьміть ще одне пасмо поруч і розділіть його горизонтально навпіл;

Верхню частину цього пасма залиште, а нижню закріпіть гумкою у вигляді хвостика;

Спустіть трохи гумку від кореня волосся, розділіть навпіл і через низ просуньте гумку;

Потім так само через низ просунуте пасмо волосся, яке ви відділили на початку біля обличчя;

За необхідності можна трохи підтягнути гумку;

З іншого боку зробіть все так само.

Варіант 2

Розчешіть волосся та зробіть проділ посередині;

Біля проділу від чола відмітьте відстань, що дорівнює трьом пальцям і відокремте одне пасмо біля обличчя;

Візьміть ще одне пасмо поруч і розділіть його горизонтально навпіл;

Верхню частину цього пасма залиште, а нижню частину накрутіть навколо першого пасма, що залишилось біля обличчя;

Зафіксуйте його за допомогою шпильки та накрийте верхнім пасмом.

Напрочуд прості, але корисні лайфгаки, дозволять вам тішитися обʼємним розпущеним волоссям. Крім того, ці хитрощі спрацюють на різну довжину волосся.

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