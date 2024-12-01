Як допомогти пошкодженому волоссю: корисні поради

Якщо ви мрієте про шовковисте та здорове волосся, яке б випромінювало блиск, а ваші локони мають тьмяний вигляд, вони ламкі чи надто сухі, не хвилюйтеся, існують способи повернути їм життя.

Видання Real Simple поділилося експертними порадами щодо догляду за пошкодженим волоссям: як визначити ознаки пошкоджень, уникнути їх у майбутньому та правильно відновити.

Як зрозуміти, що волосся пошкоджене

Нерідко ми не помічаємо перших ознак проблеми, поки ситуація не стає очевидною.

Сухість і ламкість. Пасма постійно здаються сухими, швидко втрачають вологу після миття.

Пасма постійно здаються сухими, швидко втрачають вологу після миття. Надмірне випадіння. Хоча певна кількість волосся випадає природно, якщо ви помічаєте надто багато волосин на подушці, щітці чи в душі, це тривожний сигнал.

Хоча певна кількість волосся випадає природно, якщо ви помічаєте надто багато волосин на подушці, щітці чи в душі, це тривожний сигнал. Сплутаність . Якщо волосся постійно утворює вузлики, це може свідчити про ослаблення його структури.

. Якщо волосся постійно утворює вузлики, це може свідчити про ослаблення його структури. Посічені кінчики. Кінчики стають тонкими, розщепленими, що відчувається навіть на дотик.

Кінчики стають тонкими, розщепленими, що відчувається навіть на дотик. Тьмяність. Брак блиску, гладкості та здорового вигляду свідчить про пошкодження.

Чому волосся пошкоджується

Хімічні впливи. Фарбування, освітлення, завивки та хімічне вирівнювання.

Фарбування, освітлення, завивки та хімічне вирівнювання. Теплові ушкодження. Часте використання фена, плойки, прасок.

Часте використання фена, плойки, прасок. Фактори навколишнього середовища . Сонце, мороз, сухе повітря, жорстка вода.

. Сонце, мороз, сухе повітря, жорстка вода. Недостатній догляд. Надмірне миття, неправильний вибір засобів або ігнорування зволоження.

Надмірне миття, неправильний вибір засобів або ігнорування зволоження. Стрес і харчування. Брак вітамінів (C, D, заліза) чи проблеми зі здоров’ям, зокрема щитоподібної залози.

Як відновити пошкоджене волосся

Регулярно використовуйте маски для волосся. Один із найпростіших способів додати волоссю зволоження — застосовувати маски. Обирайте засоби з олією ши, кокосовою чи олією авокадо. Нанесіть маску на вологе волосся, надіньте шапочку для душу та залиште на ніч. Такий підхід допоможе інгредієнтам глибше проникнути у структуру волосся. Зміцнюйте білкові зв’язки волосся. Сучасні засоби для відновлення пошкодженого волосся (наприклад, ті, що відновлюють білкові зв’язки) допомагають реанімувати локони після фарбування чи термічної обробки. Їх можна використовувати кілька разів на тиждень. Захищайте волосся від термічного впливу. Тепловий захист — обов’язковий етап укладання. Використовуйте спреї чи креми перед сушінням феном. Зменшуйте частоту укладання з нагріванням. Давайте волоссю відпочинок, створюйте зачіски без використання нагрівальник засобів. Регулярно стрижіть кінчики. Посічені кінці не лише роблять зачіску недоглянутою, але й можуть посилювати пошкодження. Підстригання раз на 6–8 тижнів допоможе зберегти здоров’я волосся. Захищайте волосся від сонця. Носіть капелюхи чи використовуйте спреї з SPF. Сонце висушує пасма та виводить пігмент фарби. Обережно розчісуйте волосся. Використовуйте гребінець із широкими зубцями. Розчісуйте з кінчиків до коренів, щоб зменшити сплутаність. Використовуйте незмивні кондиціонери. Ці засоби допомагають зволожувати та полегшувати укладання. Вони також захищають від забруднення та впливу довкілля. Рідше мийте волосся. Щоденне миття висушує пасма, позбавляє їх природного захисту. Мийте голову 2–3 рази на тиждень. Уникайте тертя рушником. Замість цього використовуйте м’який рушник із мікрофібри чи стару футболку, щоб акуратно промокнути вологу. Інвестуйте у професійні процедури. Глибоке кондиціонування, кератинові чи гарячі масляні процедури можуть допомогти відновити сухі пасма. Оберіть шовкову наволочку. Шовкова тканина зменшує тертя, що захищає волосся від ламкості та сплутаності. Збалансуйте харчування. Вживайте продукти, багаті вітамінами та мікроелементами, які сприяють здоров’ю волосся.

Дотримуючись цих простих, однак ефективних правил, ви зможете повернути волоссю блиск і життєву силу, а також запобігти майбутньому пошкодженню.

Нещодавно ми писали про те, як зробити сухе волосся зволоженим.

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