Корисний лайфгак, який зробить ваш сухий шампунь ефективнішим

Сухий шампунь – безсумнівно, один із найзручніших і практичних винаходів у сфері догляду за волоссям. Він допомагає освіжити зачіску, позбутися надлишкового жиру біля коренів і надати пасмам додатковий об'єм без використання води.

Однак навіть такий незамінний засіб можна зробити ще ефективнішим, якщо використовувати простий, але геніальний трюк, який нещодавно набув популярності у соцмережах. Він перевернув уявлення багатьох про використання сухого шампуню. Його суть у тому, щоб наносити засіб не безпосередньо на коріння, а спершу на гребінець, а потім розподіляти по волоссю. Цю техніку особливо рекомендує перукар Matt Newman, який представив її в одному зі своїх відео у TikTok. Секретний метод швидко завоював популярність і навіть переконав багатьох скептиків переглянути своє ставлення до сухого шампуню.

Чому цей метод працює

Розпилення сухого шампуню безпосередньо на шкіру голови може призводити до нерівномірного нанесення продукту. У таких випадках на певних ділянках волосся утворюються "гарячі точки", тобто надлишки засобу, які роблять зачіску неприродною та можуть створювати білий наліт, особливо помітний на темному волоссі.

Розпилення шампуню на щітку дає змогу:

Рівномірно розподілити засіб, уникнути небажаних грудочок або плям;

Зробити волосся легшим і природнішим на вигляд, без ефекту "пудрового нальоту";

Надати зачісці об'єм, адже засіб розподіляється м’яко та не обтяжує пасма;

Зменшити кількість продукту, який осідає на шкірі голови та знизити ризик виникнення подразнень.

Хоча єдиним недоліком може бути трохи більша витрата засобу (частина його залишається на щітці), все ж це незначна плата за свіжіший та натуральніший вигляд волосся.

Що робити

Щоб отримати максимальний ефект від цього методу, варто дотримуватись кількох простих кроків:

Крок 1: Нанесення засобу на щітку

Виберіть чисту суху щітку з натуральною щетиною. Вона дозволяє рівномірно розподіляти шампунь і не створює зайвого тертя. Потім розпиліть невелику кількість засобу безпосередньо на щітку. Якщо ви використовуєте порошковий варіант шампуню, просто нанесіть його тонким шаром.

Крок 2: Розподіл шампуню по волоссю

Проведіть щіткою від коренів до середини довжини волосся, м’яко вдавлюючи шампунь у пасма. Намагайтеся рівномірно розподіляти продукт, щоб уникнути перенасичення однієї зони.

Крок 3: Завершення процесу

Дайте засобу кілька хвилин для поглинання надлишків жиру. Якщо потрібно, повторіть нанесення. Потім зробить необхідне укладання волосся.

Цей простий, але ефективний метод зробить ваш сухий шампунь ще кориснішим, допоможе зберегти свіжість зачіски надовго та зробить догляд за волоссям ще легшим. Тож не бійтеся експериментувати – можливо, саме цей трюк стане вашим улюбленим б'юті-секретом.

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