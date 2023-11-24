Користь від природи: як приготувати розмаринову воду для волосся

Садівниця Елізабет розкрила рецепт відвару з розмарину, який є дуже корисним для шкіри голови і волосся.
Розмарин найбільш відомий своїми антисептичними властивостями для шкіри голови.
Для приготування жінка використовує приблизно 26 великих свіжих гілочок.
- Гілочки промийте, потім залийте дистильованою водою і доведіть до кипіння.
- Коли вода закипить, накрийте кришкою і варіть приблизно годину. Колір цього відвару має бути доволі насиченим.
- Зберігайте розмаринову воду в холодильнику між використаннями.
Елізабет рекомендує після миття голови використати відвар, як показано на відео. Вам не потрібно змивати його з волосся.
Блогерка зауважила, що розмариновий відвар має короткий термін зберігання.
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