Користь від природи: як приготувати розмаринову воду для волосся

Садівниця Елізабет розкрила рецепт відвару з розмарину, який є дуже корисним для шкіри голови і волосся.

Розмарин найбільш відомий своїми антисептичними властивостями для шкіри голови.

Для приготування жінка використовує приблизно 26 великих свіжих гілочок.

Гілочки промийте, потім залийте дистильованою водою і доведіть до кипіння.

Коли вода закипить, накрийте кришкою і варіть приблизно годину. Колір цього відвару має бути доволі насиченим.

Зберігайте розмаринову воду в холодильнику між використаннями.

Елізабет рекомендує після миття голови використати відвар, як показано на відео. Вам не потрібно змивати його з волосся.

Блогерка зауважила, що розмариновий відвар має короткий термін зберігання.

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