Коричневий манікюр: добірка трендових відтінків та ідеї для стильного образу / © Credits

З приходом осені саме коричневий манікюр стає фаворитом, він універсальний, благородний та чудово пасує до сезонного гардероба. Видання Real Simple підготувало добірку від ніжного лате до глибокого еспресо — палітра відтінків настільки різноманітна, що кожен знайде свій ідеальний варіант.

Як підібрати свій відтінок коричневого

Коричневий має десятки відтінків, від світлого таупу до темного шоколаду. Щоб манікюр мав гармонійний вигляд, врахуйте тон вашої шкіри:

Світла шкіра — чудовий вигляд має з відтінками карамелі, лате, молочного шоколаду.

Оливковий підтон — ідеально підкреслюють теплі відтінки, наприклад, капучино чи горіховий.

Смаглява шкіра — розкішний вигляд має насичений еспресо, шоколад або навіть блискітки.

Порада: спробуйте «приміряти» лак так само як і одяг, якщо колір робить шкіру біля кутикули візуально сірою чи червоною, шукайте інший відтінок.

Ідеї коричневого манікюру

Ніжний лате

Світлий, кремовий коричневий із «молочною» ноткою. Ідеальний вибір для офісу чи університету, адже пасує до всього.

Коричневий із леопардовим акцентом

Анімалістичні мотиви — знову у моді. Одна-дві нігтьові пластини з леопардовим візерунком оживлять класичний манікюр.

Карамельна насолода

Теплий відтінок із золотистим підтоном створює ефект затишку. Чудово гармонує з бежевим тренчем або вовняним светром.

Коричневий омбре

«Гра відтінків»: від світлого бежевого до майже чорного шоколаду. Такий варіант не лише модний, а й універсальний.

Кавовий мармур

Дизайн, який імітує завихрення молока у каві. Стильний вибір для тих, хто любить неординарність.

Французький манікюр у коричневих тонах

Замість класичного білого, зробіть шоколадний чи кавовий кінчик. Особливо цікавий вигляд у поєднанні з білою лінією.

Насичений еспресо

Темний та драматичний відтінок — вибір для вечірніх виходів. Пасує до чорної сукні та макіяжу зі стрілками.

Коричневий із зеленим переливом

Несподіваний дует. Легкий зелений хром або перламутр на коричневій основі має ультрасучасний вигляд.

Блискучий шоколад

Лак із глітером додає сяйва та підіймає настрій у похмурі дні. Підходить як для свят, так і для буднів.

Нейтральний бежево-коричневий

Тон, який личить абсолютно всім. Ненав’язливий та водночас елегантний.

З чим поєднувати коричневий манікюр

Одяг : кремові, бежеві, сірі та бордові відтінки підкреслять красу лаку.

Макіяж : нюдові тіні, теплі рум’яна та коричневі помади створюють цілісний образ.

Аксесуари: золоті прикраси роблять манікюр розкішнішим, а срібло додає сучасності.

Догляд за коричневим манікюром

Використовуйте базу, щоб уникнути пігментації нігтьової пластини.

Додайте топ із глянцем або матовий топ — обидва варіанти однаково стильні.

Зволожуйте кутикулу олійкою, щоб темні відтінки мали акуратний вигляд.

Коричневий манікюр — це не просто сезонна мода, а стильна класика, яка завжди доречна. Він поєднує елегантність, теплоту та багатство відтінків. Спробуйте різні варіанти, від ніжних кавових до насичених шоколадних — і ви знайдете свій ідеальний осінній образ.