Коса «рибʼячий хвіст»: корисні поради з плетіння / © Credits

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Якщо ви хочете мати романтичний, сучасний та стильний вигляд, не витрачати години перед дзеркалом або у кріслі стиліста, тоді ця зачіска саме для вас, про це розповіло видання Real Simple.

Усе більше жінок обирають косу «рибʼячий хвіст» за її універсальність, вона має гармонійний вигляд і на весіллі, і на прогулянці, і навіть у спортивному образі. А ще чудово пасує як для довгого, так і для волосся середньої довжини.

Ця зачіска не новинка, перші зображення «рибʼячого хвоста» датуються ще 430 роком до н.е. — саме так були прикрашені давньогрецькі статуї жінок. Від античності до сьогодення ця коса пройшла довгий шлях і сьогодні її обирають навіть світові зірки, зокрема Блейк Лайвлі, Зендая та Джіджі Хадід.

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Кому пасує зачіска

Ідеально : для власниць середнього та довгого волосся без надто коротких шарів.

Менш зручно : якщо у вас багато коротких пасом або каскадна стрижка — вони можуть вибиватися з плетіння.

Не рекомендовано: тим, хто любить стримані, класичні зачіски. Цей стиль — дещо розкутий та може мати легкий креативно-безладний вигляд.

Вам знадобиться

Гребінець або щітка

Пудра для обʼєму чи текстуруючий спрей

Маленька гумка для фіксації

Трохи воску, гелю чи помади для волосся

Дзеркало

Як заплести косу «рибʼячий хвіст»

Розчешіть волосся та нанесіть трохи пудри для обʼєму чи текстурного спрею — це зробить волосся менш ковзким і полегшить плетіння. Поділіть волосся на дві рівні частини — умовно назвемо їх сторона А та сторона В. Візьміть маленьке пасмо з зовнішнього краю сторони А (наприклад, ближче до обличчя), перехрестіть його через центр і додайте до сторони В. Тепер візьміть невелике пасмо з зовнішнього краю сторони В, перехрестіть його до центру і додайте до сторони А. Продовжуйте чергувати пасма. Знову зі сторони А — перехрестіть і додайте до В. Потім зі сторони В — перехрестіть і додайте до А. Головне — завжди працювати лише з двома основними секціями та додавати до них тонкі пасма з протилежного боку. Коли дійдете до кінця довжини — закріпіть косу гумкою. Якщо хочете додати обʼєму та ефекту «легкої недбалості», акуратно розтягніть плетіння пальцями по боках. Наносіть трохи гелю чи воску на кінчики пальців перед «розтягуванням», щоб результат був акуратнішим.

Варіанти стилізації

Гладенький «рибʼячий хвіст» — для ділового чи вечірнього образу. Ідеально підходить для офісу чи побачення.

Недбалий, «розпатланий» стиль — для літнього, кежуал або бохо образу. Має чудовий вигляд із обʼємними сережками чи вінком із квітів.

Бокова коса — трішки романтики: змістіть косу на одне плече.

Дві рибʼячі коси — варіант для спорту чи фестивалів.

Поради

Використовуйте текстуруючі засоби, якщо у вас надто м’яке чи щойно помите волосся.

Для блиску додайте трохи сироватки чи масла на кінчики.

Якщо пасма вибиваються — це не біда. Злегка закріпіть їх шпильками чи прикрасьте стрічкою, чи шпилькою.

Навчання займає час. Спочатку плетіть косу на собі збоку чи на комусь іншому, так легше освоїти техніку.

Коса «рибʼячий хвіст» — це ідеальне поєднання краси, зручності та універсальності. Вона може стати вашою фішкою як у повсякденному житті, так і у святкових образах. І найголовніше, ви зможете зробити її самі за 10–15 хв, без походів до салону.