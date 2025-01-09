Краса 40+: цікавий лайфгак, який допоможе приховати зморшки

З віком шкіра стає ніжнішою, змінюється її текстура, а зморшки та тонкі лінії стають помітнішими. Особливо це відчувається під час нанесення макіяжу: густий тональний крем або консилер, які мають покращувати вигляд, іноді навпаки підкреслюють недоліки.

Проте візажистка Katie Jane Hughes відкрила секрет бездоганної шкіри для жінок 40+. Її лайфгак став справжнім вірусним хітом і сьогодні ми ділимося цим секретом із вами.

Чому традиційний макіяж може підкреслювати зморшки

Авторка пояснює, що з віком шкіра втрачає природну еластичність, через що багато продуктів для макіяжу починають мати "сухий" та "липкий" вигляд. Це особливо помітно на ділянках навколо очей, носа та рота. Густий тональний крем може збиратися у зморшках, а консилер із високим покриттям підкреслює недосконалості.

Однак існує спосіб уникнути цього, використовуючи мінімум косметичних засобів і правильно підходячи до техніки нанесення.

Лайфгак, який захопив мільйони

У своєму відео, опублікованому на TikTok, авторка назвала цей спосіб "найкращим трюком, якому я можу вас навчити". Для його виконання знадобиться лише консилер із повним покриттям та пензлик для тіней.

Що робити

Перед сном обов’язково вмийтеся та витріться м’якою тканиною, щоб відлущити шкіру. Це допоможе видалити відмерлі клітини та підготувати шкіру до макіяжу. Нанесіть невелику кількість консилера на тильний бік долоні. Візьміть пензлик для тіней та розгладьте щетину, доки засіб майже не зникне з поверхні. Легкими рухами наносьте консилер на шкіру у тих місцях, де потрібно приховати недоліки – почервоніння, зміну кольору чи тонкі лінії. Особливу увагу приділіть ділянкам навколо носа та рота.

Чому це працює

Тонкий шар консилера, правильно нанесений, має набагато природніший вигляд, ніж густе покриття. Така техніка дозволяє досягти ефекту "другої шкіри", який приховує недоліки та не створює ефекту маски. Цей лайфгак чудово підходить для зон навколо носа, де густий тональний крем має властивість швидше змиватися.

Переваги

Природний вигляд: макіяж має легкий вигляд, а шкіра – осяяна.

Відсутність накопичення у зморшках: завдяки техніці нанесення консилер рівномірно розподіляється та не збирається у складках шкіри.

Поради

Перед нанесенням макіяжу обов’язково зволожуйте шкіру.

Уникайте використання великої кількості засобів. Краще обирати легкі текстури.

Використовуйте ніжні пілінги та зволожувальні маски, щоб підтримувати здоровий вигляд шкіри.

Краса не має віку, а правильний догляд і макіяж можуть підкреслити вашу природну чарівність. Спробуйте цей простий лайфгак і ви переконаєтеся, що мінімалізм у макіяжі може творити дива.

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