Краса без жертв. Підхід Ганни Шабанової до навчання косметологів безпечній роботі

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Зростання кількості нових салонів краси в Україні висуває нові вимоги до ринку. За перші п’ять місяців 2026 року в країні було відкрито 4859 нових підприємств у сфері краси, що збільшує попит на кваліфікованих фахівців. Найшвидший спосіб їхньої підготовки — професійні курси. Однак найчастіше вони дають змогу опанувати лише базові процедури, тоді як сучасна косметологія потребує дедалі глибших знань. А їхня нестача може становити ризик для здоров’я клієнтів, наголошує косметологиня з вищою медичною освітою Ганна Шабанова — володарка міжнародної нагороди «Свята Софія» за професійні досягнення та внесок у розвиток суспільства, лауреатка VII Національної премії «Найкраща українка в професії».

Стикаючись у своїй практиці з наслідками невдалих косметологічних процедур, експертка дійшла висновку, що систему підготовки косметологів необхідно модернізувати. Академічні знання, здобуті в Харківському національному медичному університеті, та практичний досвід у косметології дали їй змогу розробити власну навчальну програму. У 2021 році вона провела 10 навчальних заходів — очних та онлайн — у Харкові й Полтаві. Загалом її тренінги та виступи охопили близько 150 фахівців.

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«Початківців часто навчають того, як діє певний засіб і за якою схемою його застосовувати. Але шкіра — це складний живий орган зі своєю історією. Якщо не враховувати цих особливостей, замість бажаного результату можна отримати зовсім іншу картину», — зазначає Ганна Шабанова.

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До неї нерідко зверталися клієнти, які потребували корекції наслідків невдалих процедур. Однак усунення цих наслідків не розв’язує самої проблеми, корінь якої косметологиня вбачає в підходах до підготовки фахівців. У межах своєї програми вона навчає оцінювати стан шкіри та спосіб життя людини, визначати причини проблем, розробляти покроковий індивідуальний план догляду, поєднувати професійні процедури з належним домашнім доглядом та обов’язково оцінювати отримані результати.

Програма зацікавила Академію передової естетики (Academy of Advanced Aesthetics), з якою Ганна розпочала співпрацю у березні 2021 року як амбасадорка. Згодом вона пройшла сертифікацію та стала тренеркою академії. За даними навчального закладу, такий статус здобувають лише один-два кандидати з десяти. Академія також отримала право використовувати її авторські навчальні матеріали.

Крім того, Шабанова стала однією з дев’яти запрошених спікерів марафону кейсів DocTalk у Харкові. Саме завдяки своїй експертності вона стала затребуваною лекторкою для цілих команд косметологічних клінік.

«Хороший тренер навчає не просто повторювати за ним, а мислити самостійно. Коли фахівець розуміє, чому обирає саме цей догляд для конкретної шкіри, він перестає працювати за шаблоном», — пояснює експертка.

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Питання безпеки, застосування делікатних методик та підбору індивідуального догляду сьогодні актуальні для косметологів у всьому світі. Саме сучасним підходам в естетичній косметології був присвячений міжнародний онлайн-марафон Академії передової естетики у 2022 році. Модерування цього масштабного заходу довірили Ганні Шабановій. Вона допомагала фахівцям із різних країн аналізувати складні професійні випадки.

Ганна переконана, що змінити ситуацію на ринку та підвищити безпеку косметологічних процедур можна лише завдяки системному підходу. Саме тому, окрім практичної та викладацької діяльності, вона долучилася до оцінювання роботи салонів краси як членкиня журі Ukrainian Business Award — бізнес-премії, яка щороку відзначає досягнення провідних підприємств, підприємців і стартапів. У межах цієї роботи вона брала участь у визначенні десятки найкращих салонів краси.

Сприяти розвитку стандартів професійної підготовки та підвищенню кваліфікації косметологів вона також може завдяки членству в Українській асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів, Асоціації фахівців із догляду за шкірою (Associated Skin Care Professionals, ASCP) та Професійній асоціації індустрії краси США (Professional Beauty Association, PBA).

Діяльність фахівців із ґрунтовним досвідом та нестандартними професійними підходами сприяє формуванню спільних стандартів у світовій індустрії краси та підвищенню безпеки клієнтів. Адже, звертаючись до косметолога, людина повинна бути впевненою, що турбота про зовнішність не становитиме загрози її здоров’ю.

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