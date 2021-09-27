Красиві зачіски з хусткою: модні ідеї для осіннього натхнення

Це чудовий спосіб прикрасити зачіску.

Аксесуари у волоссі завжди мали стильний вигляд і могли із найпростішого образу зробити незвичайний і яскравий. Найпопулярнішою з таких прикрас завжди була звичайна хустка, яку можна і пов'язати на волосся, і заплести в нього. Тим паче, що зачіска з хусткою підійде будь-якому типу і довжині волосся, а її створення не займе багато часу.

З можливих варіантів, які можна робити з хусткою, для осінньої пори будуть ідеальними: хіпі-бандани, тюрбани, кокетливі пов'язки з бантом в стилі pin-up і вплетена хустка в прості укладання.

Ми зібрали для вас кілька простих і стильних зачісок із використанням хусток від Instagram-блогерів, які ви можете повторити вдома.

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Зачіски для дівчат (53 фото)

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