Крем для видалення волосся: все, що варто про нього знати перед використанням

Крем для видалення волосся: все, що варто знати перед використанням / © Credits

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Але перш ніж хапатися за тюбик, варто знати трохи більше: як саме працюють ці креми, кому вони підходять і які нюанси мають. Саме про це розповіло видання Real Simple.

Креми для депіляції містять активні хімічні сполуки, які розщеплюють білок кератин — головну будівельну речовину волосини. Через кілька хвилин після нанесення волосся буквально «розчиняється», та перетворюється на м’яку масу, яку легко стерти чи змити.

Запах крему — наслідок утворення сірководню під час хімічної реакції. Саме він дає кремам специфічний аромат, хоча сучасні формули вже значно м’якші.

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Переваги крему для видалення волосся

Безболісність — немає ривків, печіння чи подразнень, як за воскової епіляції.

Швидкість — гладенька шкіра всього за 5–10 хв.

Доступність — креми значно дешевші за лазерну епіляцію.

Комфорт вдома — можна використовувати у ванній за чашкою кави.

Недоліки

Тимчасовий результат — волосся зникає лише з поверхні, корінь лишається, тому ефект триває 2–5 днів.

Ризик подразнення — особливо якщо не дотримуватись інструкцій чи залишити крем надовго.

Не підходить усім — люди з чутливою шкірою чи алергією на ароматизатори мають бути обережними.

Можливий нерівномірний результат — іноді крем прибирає не всі волосини.

Як правильно користуватись кремом для видалення волосся

Очистьте шкіру. Помийте та висушіть ділянку, де плануєте робити депіляцію. Нанесіть крем. Рівномірно розподіліть засіб тонким шаром, але не втирайте його у шкіру. Волосся має бути повністю покрите. Потримайте згідно з інструкцією. Зазвичай це 3–10 хв. Не перевищуйте час дії. Якщо відчуєте печіння чи біль — негайно змийте. Акуратно видаліть крем. Скористайтеся шпателем або серветкою, щоб стерти крем разом із волоссям. Після цього ретельно промийте шкіру прохолодною чи теплою (не гарячою!) водою. Зволожте шкіру. Нанесіть заспокійливий крем або лосьйон без ароматизаторів, щоб відновити захисний бар’єр. Уникайте використання кислот, ретиноїдів або парфумованих засобів протягом 24–48 годин.

Тривалість результату

Зазвичай — 2–5 днів, залежно від вашої генетики, типу шкіри та швидкості росту волосся. Це дещо менше, ніж після воскової депіляції, але більше, ніж після гоління.

Що варто врахувати

Після використання крему шкіра стає чутливішою до сонця, тому краще уникати тривалого перебування на вулиці чи наносити SPF 30+.

Не використовуйте креми на обличчі, інтимних зонах або слизових, якщо це не вказано виробником.

Завжди проводьте патч-тест за 24 години до повноцінного використання.

Так, якщо вам потрібен швидкий, безболісний та простий спосіб позбутись небажаного волосся — крем для депіляції стане чудовим вибором. Але як і з будь-яким засобом догляду, важливо дотримуватись інструкцій та враховувати індивідуальні особливості шкіри.