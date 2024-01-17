Куди наносити рум'яна, щоб мати молодший на 10 років вигляд: експертка показала майстер-клас

Макіяж може змінити нас до невпізнання, зробити візуально молодшою або навпаки, підкреслити вікові зміни. Тому, якщо ми хочемо мати свіжий та молодий вигляд, нам необхідно знати деякі секрети.

Джессіка Енслоу 49-річна експертка з макіяжу поділилася в TikTok способом нанесення рум'ян, завдяки якому можна мати вигляд на 10 років молодше свого реального віку.

За словами Джесікі, є тенденція в макіяжі, коли ви наносите рум'яна вище вилиці, ближче до скроні, щоб ваші вилиці виглядали вищими, але коли ви стаєте старшою, наприклад, за 40 або 50, це може бути не найкращим рішенням. У цьому віці рекомендують наносити рум'яна на передню частину вилиць так зване "яблучко".

Джессіка показала своїм послідовникам різницю між цими двома техніками, застосувавши їх до кожної сторони обличчя.

Після цього експертка запропонувала підписникам самим оцінити ефект.

Справді, той бік обличчя, де рум'яна були нанесені на "яблучко", мав свіжіший і об'ємніший вигляд.

Однак Джесіка нагадала своїм підписникам, що це загальна тенденція, але все ж таки вона не поширюється на всіх. Тому, щоб переконатися, що для вас цей трюк теж працює, можете спробувати у різний спосіб нанести рум'яна на різні половини обличчя і визначитися, який варіант вам більше личить.

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