Лате-макіяж: що це і чому по ньому всі божеволіють

Це макіяж, в який закохалися дівчата з усього світу, адже він дуже універсальний та ідеально підкреслює навіть найлегшу засмагу.

Інтернет зараз божеволіє за новим трендом — лате-макіяжем. Це дуже лаконічний, але досить спокусливий макіяж, який підійде будь-якій дівчині для будь-якого приводу. Тенденція на подив універсальна і він матиме гарний вигляд на всіх відтінках шкіри.

Попри надзвичайну популярність, безліч відео та постів б'юті-блогерів на цю тему, нічого складного в цьому макіяжі немає, адже насправді це макіяж виконаний у бронзових, золотих та коричневих відтінках.

Він ідеально впишеться в літні образи та створить на вашому обличчі ефект засмаглості, а ось практикують його вже досить давно, адже насправді він натхненний роботами у кавово-молочних відтінках відомої візажистки Таніель Джай, які вона створила для одного зі знімань ще 2018 року. Але тренд на цей мейк запустила завдяки TikTok блогерка Рейчел Ріглер. Дівчина показала, як самостійно зробити подібний макіяж та які продукти для нього вона використовує. Відео стало вірусним і в TikTok налічується вже понад 168 мільйонів використань хештегу #lattemakeup.

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