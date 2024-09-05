Лайфгак, як намалювати рівну стрілку на очах

Якщо вам ніяк не вдається з першого разу намалювати красиву стрілку, спробуйте скористатися цією хитрістю.
На сторінці Krémmánia показали, як швидко та просто намалювати рівну стрілку на очах, щоб мати виразний погляд.
Вам знадобиться:
- Підводка для очей;
- Тюбик (блиск, крем);
- Розсипчаста пудра;
- Пензлик.
Що робити:
- Вмочіть у пудру сплющений кінчик тюбика з блиском (можна використати не лише блиск. Головне, щоб це був тюбик);
- Зі сторони зовнішнього кутка ока поставте трохи підняту смужку пудри. Іншу смужку поставте приблизно від середини повіка до першої. Вважайте, що це трафарет вашої майбутньої стрілки;
- Наведіть смужки підводкою для очей;
- За допомогою пензлика приберіть зайву пудру з ока.
Завдяки цьому простому лайфгаку вам більше не доведеться нервувати та годину малювати стрілки на очах.
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