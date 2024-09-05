Лайфгак, як намалювати рівну стрілку на очах

Якщо вам ніяк не вдається з першого разу намалювати красиву стрілку, спробуйте скористатися цією хитрістю.

На сторінці Krémmánia показали, як швидко та просто намалювати рівну стрілку на очах, щоб мати виразний погляд.

Вам знадобиться:

Підводка для очей;

Тюбик (блиск, крем);

Розсипчаста пудра;

Пензлик.

Що робити:

Вмочіть у пудру сплющений кінчик тюбика з блиском (можна використати не лише блиск. Головне, щоб це був тюбик);

Зі сторони зовнішнього кутка ока поставте трохи підняту смужку пудри. Іншу смужку поставте приблизно від середини повіка до першої. Вважайте, що це трафарет вашої майбутньої стрілки;

Наведіть смужки підводкою для очей;

За допомогою пензлика приберіть зайву пудру з ока.

Завдяки цьому простому лайфгаку вам більше не доведеться нервувати та годину малювати стрілки на очах.

Читайте також: