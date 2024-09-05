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Лайфгак, як намалювати рівну стрілку на очах

Лайфгак, як намалювати рівну стрілку на очах

Як намалювати рівну стрілку на очах / Фото: Credits

Якщо вам ніяк не вдається з першого разу намалювати красиву стрілку, спробуйте скористатися цією хитрістю.

На сторінці Krémmánia показали, як швидко та просто намалювати рівну стрілку на очах, щоб мати виразний погляд.

Вам знадобиться:

  • Підводка для очей;
  • Тюбик (блиск, крем);
  • Розсипчаста пудра;
  • Пензлик.

Що робити:

  • Вмочіть у пудру сплющений кінчик тюбика з блиском (можна використати не лише блиск. Головне, щоб це був тюбик);
  • Зі сторони зовнішнього кутка ока поставте трохи підняту смужку пудри. Іншу смужку поставте приблизно від середини повіка до першої. Вважайте, що це трафарет вашої майбутньої стрілки;
  • Наведіть смужки підводкою для очей;   
  • За допомогою пензлика приберіть зайву пудру з ока.

Завдяки цьому простому лайфгаку вам більше не доведеться нервувати та годину малювати стрілки на очах.

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