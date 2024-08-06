Лайфгак, як вберегти руки від наслідків роботи в саду

Якщо ви помітили, що бруд, після роботи в саду, в’ївся у ваші руки, пропонуємо зробити цю домашню процедуру і ви здивуєтесь її фантастичному результату.
Блогерка Квіткарка Людмила розповіла своїм підписникам як зберегти красу та м’якість ваших рук, навіть після роботи у сад та городі.
Що робити:
- Візьміть 2 л теплої води, до неї додайте 1 ст. л перекису водню і звичайне рідке мило;
- Занурте руки у воду і тримайте їх так 10 хвилин;
- Далі, дістаньте руки та протріть їх м’яким полотенцем;
- Потім візьміть флакончик гліцерину (його можна придбати у будь-якій аптеці) і долийте до нього звичайний 9% оцет. Гарно все збовтайте;
- Обережно змастіть руки цією сумішшю.
Поради:
Все те саме ви можете зробити й з ногами, особливо, якщо у вас сухі та потріскані п’яти.
Використавши всього лише пару інгредієнтів ви повернете шкірі своїх рук м’якість та красу.
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