Лайфгак, як вберегти руки від наслідків роботи в саду

Якщо ви помітили, що бруд, після роботи в саду, в’ївся у ваші руки, пропонуємо зробити цю домашню процедуру і ви здивуєтесь її фантастичному результату.

Блогерка Квіткарка Людмила розповіла своїм підписникам як зберегти красу та м’якість ваших рук, навіть після роботи у сад та городі.

Що робити:

Візьміть 2 л теплої води, до неї додайте 1 ст. л перекису водню і звичайне рідке мило;

Занурте руки у воду і тримайте їх так 10 хвилин;

Далі, дістаньте руки та протріть їх м’яким полотенцем;

Потім візьміть флакончик гліцерину (його можна придбати у будь-якій аптеці) і долийте до нього звичайний 9% оцет. Гарно все збовтайте;

Обережно змастіть руки цією сумішшю.

Поради:

Все те саме ви можете зробити й з ногами, особливо, якщо у вас сухі та потріскані п’яти.

Використавши всього лише пару інгредієнтів ви повернете шкірі своїх рук м’якість та красу.

Читайте також: