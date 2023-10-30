Назустріч святу: як за кілька хвилин зробити макіяж на Геловін

Британська б'юті-блогерка Лена, яка має майже 3 мільйони підписників в Instagram, пропонує їм кілька легких варіантів макіяжу.

Варіант перший

Для першого вам знадобляться лише помада та щипці для закручування вій. Лена профарбовує щипці помадою і за їхньою допомогою обережно робить по два відбитки півкіл над кожною бровою так, щоб вони мали вигляд "ріжок". Потім робить ще один такий самий відбиток збоку під одним оком і за допомогою пензля й помади домальовує на кінчику маленьку стрілочку.

Варіант другий

Для другого варіанту вам також знадобляться щипці, але вже разом із рідкою підводкою для очей.

За допомогою пудри й невеликого шматочка картону зробіть розмітку "павутинки" біля зовнішнього кута ока. Для цього ребром картону, попередньо вмоченим у пудру, зробіть відбиток 4 ліній, які промінцями розходяться від края ока в різні боки: до скроні вгору, до верхньої точки вуха, до нижньої точки вуха та навскіс униз. Після цього таким самим чином щипцями з пудрою зробіть 3 відбитки півкіл, з'єднуючи краї променів, щоб утворилась павутинка. Обережно витріть зайве та промалюйте лінії розмітки підводкою. Зробіть стрілочку на верхній і нижній повіках та розтушуйте темними тінями за допомогою плоского пензля, щоб надати завершеного вигляду. Те саме повторюєте з іншим оком – і макіяж готовий.

Основою, за вашого бажання, може стати класичний денний або ж вечірній макіяж. Так ви швидко отримаєте вишуканий, але стриманий грим на Геловін.

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