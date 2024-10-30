Легкий блонд у стилі 70-х - популярне фарбування осіннього сезону: кому пасує та як робиться

З приходом холодної пори року багато жінок шукають способи освіжити свій образ, але не змінювати кардинально колір волосся. Отже, свіжий, м'який блонд обіцяє стати головним трендом сезону.

Видання Stylist розповіло, що такий блонд дозволяє зберегти легкість і ніжність образу, водночас додаючи трохи затишності.

Що таке легкий блонд у стилі 70-х

Легкий блонд — чудовий вибір для тих, хто хоче залишатися блондинкою і в холодну пору. Цей відтінок увібрав останні промені сонця літа та гармонійно поєднується з осінніми нотками. У ньому поєднуються теплі відтінки русявого та світло-коричневого, створюють образ, який нагадує про засмагу після відпустки, водночас підкреслюючи осінній настрій.

Такий блонд збагачений глибшими, теплішими тонами, які візуально роблять волосся об'ємнішим і яскравішим. Цей відтінок дозволяє мати природній та витончений вигляд, ніби ваше волосся освітлене від сонця і вітру.

Кому пасує цей відтінок

Легкий блонд у стилі 70-х універсальний та підходить практично всім: він мати гарний вигляд як на світлій, так і на теплій шкірі, чудово підкреслює риси обличчя. Зазвичай він пасує жінкам зі світло-русявим або русявим базовим кольором, але підходить і для тих, хто має світло-коричневе волосся. Його м'який та приглушений характер дозволяє не боятися різких змін і переходів: цей блонд має природний вигляд і не потребує специфічного догляду.

Особливо гармонійно цей відтінок поєднується з м’якими хвилями чи легким текстурованим укладанням, яке надає волоссю об'єму. Легкий блонд також має чудовий вигляд з "чубчиком у стилі 70-х" — тим, що злегка обрамлює обличчя та підсилює модний ретро-ефект.

Як створити образ

При створенні легкого блонду у стилі 70-х дуже важливо правильно підібрати відтінки. Попросіть свого стиліста чи перукаря зробити тонкий мікс теплих русявих і світло-коричневих тонів, що плавно зливаються воєдино. Це створить свіжий, світлий вигляд, не перенавантажуючи колір.

Скоріше за все, ваш стиліст запропонує використати техніку балаяж або омбре, що дозволяє створити натуральний ефект вигорілих на сонці пасм. Особливо ефектний вигляд матиме легкий балаяж, який додатково обрамлятиме обличчя та створить ніжний акцент на певних ділянках.

Догляд за легким блондом

Як і будь-яке фарбування, легкий блонд вимагає відповідного догляду. Для збереження кольору, використовуйте шампуні та кондиціонери для фарбованого волосся, а також маски для зволоження. Сонячні відтінки легкого блонду можуть трохи тьмяніти без належного зволоження, тому живлення волосся — важливий етап.

Щоб зберегти блиск і насиченість кольору, застосовуйте тонувальні засоби. Вони допоможуть уникнути жовтизни, що може з'явитися під час освітленні, особливо в осінній сезон. Використання захисних спреїв при укладанні також допоможе підтримати здоров’я та привабливий вигляд вашого волосся.

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