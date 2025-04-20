Легкі зачіски для короткого кучерявого волосся: добірка ідей

© Getty Images

Реклама

Коли природа щедро обдарувала вас кучерями, кожен день починається з «танців» біля дзеркала. А якщо до цього додати коротку стрижку — простору для фантазії, здається, стає ще менше. Та насправді все навпаки, саме коротке кучеряве волосся дає змогу створити безліч ефектних, швидких і зручних зачісок. Достатньо кількох правильних засобів для укладання, мінімум інструментів і трішки натхнення. Видання Real Simple зробило добірку ідей зачісок, які доводять: короткі кучері — це нескінченне поле для експериментів.

Хустина як стильний акцент

Хустка чи бандана — універсальний аксесуар, який додає образу шарму. Складіть хустку трикутником і зав’яжіть її ззаду на потилиці. Такий образ добре тримається протягом усього дня та підійде як для прогулянки, так і для зустрічі з подругами. Додаткові бонуси: захист від сонця та непомітне маскування волосся у дні, коли «нічого не хоче лежати як треба».

Коси з ностальгією за 90-ми

Мінікосички — це тренд, який стрімко повертається у моду. Зберіть верхні пасма у два пучки, а решту заплетіть у тонкі коси. Додайте кольорові гумки чи декоративні намистинки — така зачіска буде доречною і на фестивалі, і на побаченні.

Реклама

Хвіст із боковим проділом

Ця зачіска створює ефект «гладкий верх — вибух внизу». Для ідеального результату знадобиться щітка з натуральною щетиною та гель сильної фіксації з блиском. Вибирайте засоби, які не залишають білих слідів та зберігають еластичність волосся. Такий стиль підійде для офіційних заходів або ділових зустрічей.

Вузлики на маківці

Навіть коротке волосся можна зібрати у симпатичний пучок на маківці. Залиште кілька пасом, які обрамляють обличчя та злегка підкрутіть їх. Цей образ особливо пасує для вечора чи святкової події. А якщо додати декоративну шпильку — вигляд буде по-справжньому елегантним.

Еластична пов’язка, як рятівний аксесуар

Дні, коли волосся вже не свіже, але ще не готове до миття, — чудовий привід для пов’язки. Еластична стрічка не лише приборкає пасма, а й додасть нотки ретро-романтики. Вибирайте моделі з м’якої тканини, які не травмують волосся — це ще й чудовий спосіб захистити лінію росту від пошкодження.

Низький пучок

Гладкий низький пучок — це універсальний варіант, який пасує майже всім. Щоб створити зачіску, рівномірно нанесіть стайлінговий гель, розчешіть волосся донизу та закрутіть у джгут. Зафіксуйте невидимками чи тонкою гумкою. Цей образ має витончений та доречний вигляд у будь-якій ситуації.

Перехресна коса

Цей стиль підійде навіть для дуже коротких пасом. Відокремте два бічних пасма і схрестіть їх на потилиці та закріпіть шпильками. Зачіска має такий вигляд, ніби вона тримається сама собою та дозволяє зберегти об’єм зверху. Ідеальний варіант для романтичних натур.

Хвіст-пухнастик на маківці

Не всі кучері здатні зібратися у повноцінний хвіст — але це й не потрібно. Підніміть волосся трохи вище маківки, зафіксуйте гумкою, а самі пасма злегка розпушіть руками чи щіткою. Вийде грайливий, об’ємний образ із натяком на безтурботність.

Каскадна бічна коса

Легка, трохи недбала коса з одного боку — це елегантний спосіб додати образу витонченості. Плетіть її від скроні, вплітаючи нові пасма у міру руху. Закріпіть невидимками та акуратно витягніть кілька петель, щоб надати об’ємності. Цей стиль підкреслює індивідуальність і має природний вигляд.

Щоб короткі кучері завжди мали доглянутий вигляд, важливо не лише укладати, а й правильно доглядати. Використовуйте зволожувальні кондиціонери без силіконів, спіть на шовковій наволочці, а розчісуйте лише вологе волосся з нанесеним кремом або кондиціонером.

Коротке кучеряве волосся — це не обмеження, а натхнення. Спробуйте одну із зачісок вже сьогодні та, можливо, ви відкриєте нову себе.