Літній манікюр: ідеї елегантного дизайну, який пасує до будь-якого образу

Літній манікюр / © Getty Images

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Нігтьові тренди останніх сезонів доводять, що краса більше не потребує надмірності. Поряд із насиченими кольорами та ефектними дизайнами популярність набирають напівпрозорі текстури, м’які пастельні відтінки та лаконічні форми, про це розповіло видання Woman&Home.

Особливо актуальними залишаються короткі нігті квадратної, м’яко-квадратної чи мигдалеподібної форми. Такий манікюр не лише має акуратний вигляд, а й легко поєднується з будь-яким гардеробом, від лляних костюмів до вечірніх суконь. Тож якщо ви шукаєте дизайн, який не набридне через тиждень і залишатиметься актуальним протягом усього літа, варто звернути увагу на ці варіанти.

Ванільний манікюр

Якщо існує відтінок, який можна назвати літньою класикою, то це ванільно-кремовий. Молочно-кремове покриття на коротких округлих нігтях має стриманий, дорогий та завжди актуальний вигляд.

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Французький манікюр у пудрово-блакитному кольорі

Тонка блакитна лінія замість класичного білого кінчика додає образу свіжості. Відтінок нагадує літнє небо та легко поєднується практично з будь-яким гардеробом.

Шавлієво-зелені нігті

М’який зелений колір став одним із найпопулярніших цього року. Він додає образу кольору, але залишається стриманим і універсальним.

Молочно-рожевий

Так звані «мильні» чи молочно-рожеві нігті продовжують утримувати статус одного з найпопулярніших трендів. Напівпрозоре покриття створює ефект доглянутих природних нігтів.

Лавандовий серпанок

Лаванда була фаворитом весни, але й улітку не втрачає актуальності. Ніжний напівпрозорий відтінок додає легкого кольорового акценту без надмірної яскравості.

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Французький манікюр у відтінку вершкового масла

Вершковий жовтий залишається одним із наймодніших кольорів сезону. Особливо елегантний вигляд він має у форматі французького манікюру, у поєднанні з легким перламутровим блиском.

Ніжний персиковий

Персикові відтінки ідеально підходять для відпустки біля моря чи басейну. Вони додають теплоти образу, але не конкурують із літнім гардеробом.

«Морозиво» на нігтях

Такий манікюр — один із найпопулярніших трендів сезону. Це м’який градієнтний ефект із кремовим блиском, який нагадує кульку ванільного морозива. Манікюр має дорогий та дуже сучасний вигляд.

Фруктовий відтінок

Для тих, хто любить яскраві кольори, але не хоче надто сміливого манікюру, підійдуть напівпрозорі ягідні чи фруктові відтінки.

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Пастельно-лимонний манікюр

Світло-жовті відтінки цього літа переживають справжній злет популярності. Завдяки близькості до кремових кольорів вони мають значно стриманіший вигляд, ніж здається на перший погляд.

Напівпрозорий білий

Для прихильниць мінімалізму це безпрограшний варіант. Молочно-біле покриття має чистий, дорогий та однаково доречний вигляд як у повсякденних образах, так і на урочистих подіях.

Мандариновий френч

Тим, хто хоче додати трохи літнього настрою, варто звернути увагу на мандаринові кінчики. Це спосіб спробувати яскравий колір без повного покриття нігтьової пластини.

Трохи хрому

Перламутровий чи хромований фініш здатен миттєво перетворити навіть найпростіший манікюр на святковий. Особливо актуальним він буде для літніх вечірок та весільного сезону.

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Небесно-блакитний

Ще один тренд, натхненний літнім небом. Ніжний блакитний колір має свіжий та романтичний вигляд і додає образу легкості.

Літній манікюр зовсім не обов’язково має бути яскравим, щоб привертати увагу. Навпаки, саме стримані відтінки та лаконічні дизайни сьогодні мають найактуальніший та дорожчий вигляд.

Ванільні, молочні, персикові та пастельні відтінки, легкий хромований блиск і сучасні варіації французького манікюру доводять, що головна тенденція літа — універсальність. Такий манікюр легко адаптується до будь-якого стилю життя, не втрачає своєї елегантності незалежно від того, проводите ви літо на морському узбережжі, у великому місті чи на святковій церемонії просто неба.

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