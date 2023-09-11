Любила експерименти: які зачіски носила королева Летиція до того, як стала знаменитою

Королева Іспанії Летиція – одна з тих королівських осіб, які не фарбують волосся, щоб приховати сивину.

Нещодавно в нашій добірці ми показували вам королев та принцес, які не зафарбовують сиве волосся. 50-річна Летиція, яка цього тижня відсвяткує 51-річчя, одна з них. Ми вирішили згадати які зачіски раніше носила королева, коли ще була дружиною короля Філіпа VI, та й після свого заміжжя теж.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція і наслідниц принц Феліпе заручилися 2003 року, а через рік одружилися. Під час підготовки до весілля майбутня королева-консорт носила середньої довжини волосся, пофарбоване у світлий відтінок і пострижене драбинкою.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше до зустрічі зі своїм майбутнім чоловіком, коли Летиція Ортіс працювала телеведучою, вона любила стрижку каре.

Довжина та відтінок волосся залишався таким і після весілля, і після народження першої дочки пари – принцеси Леонор – майбутньої королеви Іспанії.

Королева Летиція з дочкою Леонор / Фото: Getty Images

Після народження другої дочки – інфанти Софії – Летиція вирішила повернутися до натурального відтінку і обстригла ще коротше каре. То був 2008 рік.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Але вже 2011-го вона знову пофарбувала волосся у світлий колір. Блондинкою Летиція, звичайно, не була, але явно хотіла якихось змін у зовнішності.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Однак останні років десять королева все ж таки віддає перевагу натуральному кольору. Довжина волосся теж змінилася, з подовженого каре вона відростила волосся нижче за плечі. Густе і натуральне волосся Летиції тепер має доглянутий вигляд і блищить, не псує зачіску навіть пасмо сивого волосся, про яке ми згадували раніше.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, якою була королева Летиція до знайомства з королем Філіпом.

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