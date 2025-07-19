Макіяж 40+: як правильно наносити хайлайтер, щоб підкреслити красу, а не вікові зміни / © Credits

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Навпаки, правильно підібране та грамотно нанесене світловідбивне покриття може стати справжнім секретом молодшого та свіжого вигляду, про це розповів візажист і автор каналу mister.makeupartist, а також поділився, як користуватися хайлайтером після 40 років, щоб він не підкреслював зморшки, а створював елегантне, природне сяйво шкіри.

Чому класичний хайлайтер може не працювати на зрілій шкірі

Більшість традиційних хайлайтерів містять велику кількість блискіток або щільно мерехтливих частинок, які мають гарний вигляд на молодій шкірі, але на зрілій — можуть:

підкреслювати зморшки та пори;

робити шкіру візуально «жирнішою» чи втомленішою;

створювати неприродний ефект у денному світлі чи на фото.

Саме тому після 40 років краще віддати перевагу бальзамоподібним, кремовим або рідким текстурам із м’яким сатиновим фінішем. Такі засоби не просто додають блиск, вони зволожують шкіру, створюють ефект «вологого», доглянутого обличчя.

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На що звертати увагу при виборі хайлайтера після 40 років

Текстура . Вибирайте бальзамові чи кремові формули без великого блиску. Ідеальні ті, що схожі на легкий лосьйон або зволожувальний крем, ніж на косметику з блискітками.

Фініш . Сяйво має бути делікатним, схожим на природне світловідбиття здорової шкіри. Це може бути м’який сатин, «вологий ефект», але без «металічного» блиску.

Колір . Після 40 років найкращий вигляд мають теплі відтінки, а саме шампанське, ніжне золото, персик або світло-рожевий. Вони надають шкірі живого рум’янцю та не створюють холодного, «мертвого» ефекту.

Формула. Уникайте сухих текстур, які можуть осідати у складках або підкреслювати лущення. Краще використовувати засоби з доглядовими компонентами, наприклад, вітаміни, натуральні олії, гіалуронова кислота.

Як правильно наносити хайлайтер на зрілу шкіру

Менше — краще. Не потрібно щедро покривати все обличчя. Достатньо кількох точок.

Наносьте хайлайтер не вище вилиці, а трохи нижче. Це візуально «підіймає» обличчя та не підкреслює гусячі лапки біля очей.

Уникайте зони навколо глибоких зморшок, наприклад, носогубних складок або заломів біля очей.

Не використовуйте хайлайтер замість пудри чи тіней. Його завдання — легке, природне сяйво, а не повне покриття.

Розтушовуйте засіб подушечками пальців або спонжем. Це дозволить краще нанести його на шкіру без ефекту маски.

Альтернативи класичному хайлайтеру

Кремові бронзери з ефектом сяйва надають шкірі здорового засмаженого тону та легкого відблиску без блискіток.

Рідкі рум’яна з сатиновим ефектом поєднують легкий рум’янець і сяйво.

Зволожувальні бальзами зі світловідбивним ефектом підходять навіть для «голого» обличчя без макіяжу.

Хитрощі для зрілої шкіри

Змішуйте хайлайтер із тональним засобом або зволожувальним кремом. Це створить ефект «внутрішнього осяяння» шкіри.

Наносьте на «високі» точки обличчя — верхню частину вилиць, спинку носа (обережно!), середину підборіддя, ключиці.

Додайте трохи хайлайтера у кутики очей чи на повіки. Це освіжить погляд, але не перевантажить макіяж.

Після 40 років макіяж має підкреслювати природну красу та індивідуальність, а не намагатися повернути час назад. Хайлайтер — це не табу, а потужний інструмент візуального омолодження, якщо обрати правильний продукт і грамотно його нанести.