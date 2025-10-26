Макіяж після 40 років: як наносити консилер для ефекту «підтяжки» обличчя / © Credits

Реклама

Візажист і автор сторінки mister.makeupartist поділився універсальним методом нанесення консилера, який не просто маскує недосконалості, а візуально «підтягує» обличчя.

Замість того щоб наносити консилер широкими мазками під очима, візажист радить використовувати його стратегічно, лише у кількох ключових точках, де шкіра потребує «підняття». Основна ідея — працювати з напрямками, а не з площинами, тягнути світло вгору, а не розтягувати його вшир. Це створює ефект ліфтингу без хірургічного втручання.

Що робити

Куточок ока — до скроні. Нанесіть маленьку краплю консилера у внутрішній куточок ока та другу у зовнішній і спрямуйте її по лінії до вуха. Розтушуйте м’яким пензликом або спонжем у напрямку до скроні. У результаті, обличчя здається підтягнутішим, а погляд — відкритішим і свіжішим. Від носа — до щоки. Проведіть невелику лінію від нижнього краю носа до вуха, але не занадто низько. Це візуально «підніме» середню частину обличчя та зробить контури чіткішими. Цей лайфгак допомагає «виліпити» щоки навіть без контурингу. Під брову — для ефекту «підтягнутості». Якщо тіні здаються важкими чи погляд втомленим, нанесіть краплю консилера від зовнішнього куточка ока вгору до кінця брови. Це створює ефект підтяжки, освіжає макіяж і розгладжує перехід між тінями та шкірою.

Як обрати правильний консилер після 40 років

З віком шкіра під очима стає тоншою, тому важливо не перевантажити її. Обирайте легкі текстури з доглядовими компонентами, наприклад, гіалуроновою кислотою, пептидами чи світловідбивальними пігментами.

Реклама

Уникайте густих кремових формул, вони можуть підкреслити зморшки.

Відтінок має бути на півтону світліший за тональний крем.

Якщо шкіра схильна до сухості, нанеси спочатку зволожувальний крем або праймер для зони під очима.

Така техніка миттєво відкриває погляд, розгладжує риси обличчя та надає ефекту «відпочинку» — без філерів чи фейсліфтингу. Це ідеальний лайфгак для жінок 40+ років, які хочуть мати природний, але при цьому підтягнутий та свіжий вигляд.

Спробуйте цю техніку перед важливою зустріччю чи вечірнім виходом, ефект буде, ніби ви щойно повернулася зі SPA-дня, а не просто скористалася консилером.