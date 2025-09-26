Макіяж "втомлена дівчина": тренд, який підкорює TikTok

Макіяж «втомлена дівчина» / © Associated Press

Реклама

Макіяж «втомлена дівчина» сміливіший, недбаліший та, що головне, максимально близький до настрою сучасних жінок. Про це розповіло видання Pure Wow. Цей тренд про те, щоб не приховувати втому, а зробити її частиною образу.

Легко розтушований smoky eye, затемнені кола під очима, злегка змащена підводка, контуринг і природний колір шкіри без важких тональних засобів. Образ навмисно створює ефект: «я майже не спала, але все одно маю стильний вигляд».

Саме такий макіяж часто можна побачити у Дженни Ортеги, Лілі-Роуз Депп або Емми Чемберлен. І це додає йому певного шику, адже зірки не бояться демонструвати автентичність.

Реклама

Чому цей тренд набирає популярності

Покоління Z та молоді міленіали все менше цінують бездоганність і все більше щирість. Постійна втома від новин, складного ринку праці та «подій, які трапляються раз на століття» залишають свій слід. Замість того щоб приховувати втому, молоді жінки перетворюють її на естетику.

Психологи кажуть, що у світі, де панує культ продуктивності, такий мейкап стає жестом протесту. Він ніби каже: «Я не мушу мати ідеальний вигляд, щоб бути красивою».

Як зробити макіяж «втомлена дівчина»

Не бійтеся експериментувати та не прагніть до досконалості. Ось кілька порад:

Основа: змішайте тональний крем із улюбленим зволожувальним кремом для легкого сяйва та натурального вигляду.

Очі : нанесіть темні тіні, наприклад, шоколадного відтінку, на повіки, розтушуйте по складці, додайте підводку та злегка розмажте її, створіть ефект розмазаних очей.

Вії : нафарбуйте як верхні, так і нижні вії, щоб зробити погляд драматичнішим.

Контуринг : використайте кремовий бронзер у зонах під вилицями та біля лінії росту волосся для легкої скульптури.

Губи: залишайте їх максимально природними, трохи блиску чи бальзаму цілком достатньо.

Не намагайся зробити цей макіяж ідеальним. Уся магія тренду у його «недбалості». Легка розмитість, тіні, які ніби «з’їхали» після вечірки та натуральна текстура шкіри створюють ефект краси без зусиль.

Реклама

Макіяж «втомлена дівчина» — це не лише тренд TikTok. Це спосіб показати, що справжність цінніша за досконалість. Він ідеально пасує тим, хто хоче мати сміливий та сучасний вигляд без штучної «глянцевості», а головне, він нагадує, що іноді втома може бути красивою.