Макіяж для літніх жінок: 10 найкращих порад від візажистів

Цілком природно, що наша краса з роками змінюється, а це означає, що професійні поради щодо макіяжу для літніх жінок можуть бути корисними.

Це не означає, що у віці 40, 50 або 60 років ви переступаєте якийсь невидимий поріг, через який вам потрібно змінити все у власному стилі, просто наша шкіра з часом змінюється, і те, як косметика відчувається, взаємодіє та реагує на наше обличчя, багато в чому залежить від типу й текстури шкіри. Це означає, що наші косметичні навички завжди можна покращити, якщо внести кілька простих змін.

Знаменита візажистка, лауреатка BAFTA Мораґ Росс разом із косметологинею Елізабет Росс поділилися з Woman&home своїми найкращими прийомами та практичними порадами з макіяжу для літніх жінок.

Більше зволоження

У міру того, як ми дорослішаємо, стає все важливsiим приділяти увагу догляду за шкірою та вибирати продукти, що відповідають нашому типу шкіри, каже Мораґ. Це дуже важлива частина макіяжу, тому що наша шкіра забезпечує основу для всього, що ми наносимо на неї. Варто почати використовувати більше зволожувальних засобів для догляду за шкірою, оскільки іноді в міру дорослішання наша шкіра може стати трохи сухішою.

Вибір більш зволожувального крему, який утримує вологу, створюючи шар на поверхні шкіри, буде розумним. Перевірте список інгредієнтів щодо м'яких зволожвальних засобів, як-от ніацинамід або гіалуронова кислота, або те й інше. Також варто звернути увагу на такі олії, як мінеральна, арганова, жожоба, оливкова або олія ши, оскільки вони допомагають зберегти еластичність шкіри та баланс вологи.

Використовуйте крем під очі

Макіяж для жінок похилого віку / Фото: Credits

Елізабет рекомендує завжди використовувати крем для очей вдень і вночі, навіть якщо ви не користувалися ним, коли були молодшими. Він необхідний для надання сяйва та розгладження зморшок. Він також діє як альтернатива ботоксу, створюючи гладку, пухку основу для консилера та запобігаючи зневодненню макіяжем та утворенню зморшок.

Крем для очей найкраще використовувати після сироватки і перед зволожувальним кремом, акуратно наносячи безіменним пальцем з боків на віки та зони під очима.

Купуйте хорошу основу

Хороша якісна основа під макіяж допоможе вашому тональному крему залишатися на поверхні шкіри, а не заглиблюватися у зморшки. Якщо ви носите помаду, використовуйте праймер та олівець для губ того ж відтінку, що й помада — це запобігатиме розтіканню помади в тонкі вертикальні лінії над і під губами, які ми зазвичай бачимо у жінок похилого віку.

Праймери також допомагають покращити колір, що є ключовим моментом, якщо ви використовуєте багато зволожувальних засобів для догляду за шкірою, які можуть зробити шкіру трохи слизькою — праймер надає вашій косметиці більш міцне зчеплення.

Підбирайте тональний крем під тип шкіри

Ще одна з практичних порад щодо макіяжу для літніх жінок — адаптувати тональну основу до вашого типу шкіри, яка, як ми встановили, може бути більш сухою, каже Елізабет. Важливо не використовувати дуже матову тональну основу — вийде плоска пудрова основа, яка на вигляд може бути і відчуватися надто важкою та навіть підкреслювати зморшки. Для природного макіяжу вибирайте зволожувальний тональний крем.

Багато сучасних складників тональних засобів також надають шкірі сяйва, що завжди є плюсом.

Зробіть брови світлішими

Макіяж для жінок похилого віку / Фото: Credits

Брови з віком часто можуть стати рідкими, — визнає Елізабет. — Тому переконайтеся, що ви використовуєте олівець для брів не більше ніж накілька тонів темніший за колір вашого волосся.

Ви також можете спробувати зробити мікроблейдинг брів, за якого косметолог наносить невеликі, схожі на штрихи волоски під місцевою анестезією для більш повного ефекту брів. Мікроблейдинг став популярним напівперманентним вирішенням проблеми витончених брів і чудовим способом заощадити дорогоцінні хвилини ранкового часу.

Використовуйте підводку для очей

Одна з найкорисніших порад з макіяжу для літніх жінок — навчитися використовувати кращу підводку для очей з користю, оскільки це може вплинути на область навколо очей і призвести до свіжішого й бадьорішого погляду.

Якщо вам пощастило і у вас глибоко посаджені очі, наносьте підводку лише на повіки, поряд з віями, каже Елізабет. Однак якщо ваші повіки зникають, коли ваші очі відкриті, використовуйте підводку для очей лише із зовнішних кутів — це допоможе покращити форму очей, не привертаючи уваги до відсутності чіткості в зоні повік. Ще один чудовий трюк, що дозволяє по-справжньому відкрити зморшкуваті або навислі повіки, — це стратегічно розташовані та ультраприродні накладні вії, наприклад, окремі, або, в більш довгостроковому варіанті, гібридне нарощування вій.

Користуйтеся гайлайтером обережно

Елізабет каже, що одна з найпоширеніших порад щодо макіяжу для літніх жінок — це виявлення особливостей, до яких ми не хочемо привертати увагу. Уникайте нанесення гайлайтера на надбрівні дуги, особливо якщо ваші повіки вже почали зміщуватися вниз, каже вона. Натомість зосередьте всі відблиски на куточках очей, що чудово підходить для надання гламурного відтінку святковому макіяжу, а також на кінчик носа, вилиці та бантик Купідона. Тонкий гайлайтер у вигляді стику, що створює розсіяне сяйво замість повного мерехтіння, — ідеальна формула, яку варто шукати.

Використовуйте кремові рум'яна

Макіяж для жінок похилого віку / Фото: Credits

Елізабет не радить використовувати контуринг, який передбачає використання темного бронзатора для витончення певних ділянок обличчя, як-от западини на щоках або лоб, оскільки це може зробити риси обличчя різкішими. Натомість використовуйте легкий бронзатор, щоб освіжити обличчя, або кремові рум'яна для яскравого кольору.

Одна з найпростіших порад щодо макіяжу, яку можна включити до свого розпорядку дня, — це нанести легкий шар кремових рум'ян на яблучка щік, щоб миттєво надати їм сяйва та природного рум'янцю.

Вибирайте блиск для губ

Кремові та глянцеві складники знову виграють у матових, коли йдеться про колір губ, оскільки вони схильні до більш помітної сухості. Що стосується відтінків, наші експерти віддають перевагу нюдовим відтінкам через повніший ефект, який вони дають.

Зазвичай тілесні губи завжди мають м'якіший вигляд. Тілесні відтінки помади можуть зробити губи повнішими. Оскільки з віком наші губи мають тенденцію ставати меншими, тілесні та блідіші пастельні тони протидіють цьому, змушуючи їх здаватися повнішими й пухішкими.

Завжди наносьте сонцезахисний крем

З усіх порад щодо макіяжу є одна, з якою обидві експертки категорично погодилися – захист від сонця під макіяжем має бути завжди. Найголовніше — наносьте SPF! Наносьте сонцезахисний крем із високим фактором захисту або купіть найкращу тональну основу з SPF (не менше SPF 20) та наносьте її шарами. Це допоможе запобігти появі зморшок і, що ще важливіше, раку шкіри.

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