Макіяж на новорічні свята: 10 красивих ідей з Instagram

Якщо ви ще не придумали, як нафарбуватися на новорічний корпоратив або різдвяну вечерю, спробуйте знайти цікаву ідею для себе в нашій добірці.

Макіяж на Новий рік та Різдво традиційно передбачає яскраві кольори та багато глітеру. В Instagram багато професійних візажистів, деякі з них пропонують свої варіанти новорічних макіяжів та окремих деталей образів, які допоможуть створити відповідний настрій та не дадуть вам загубитись у святковому натовпі.

В кольорах Водяного Тигра

Зробіть акцент на очах і зупиніть свій вибір на дружній Водяному Тигру синьо-блакитній та бірюзовій гамі. На нижню повіку можна приклеїти кілька стразів, буде дуже по-новорічному.

Рожевий кварц

Безпрограшний варіант для будь-якого кольору очей — це бузково-рожева гама. Тіні обов'язково повинні бути з блискітками, а вії – пухнастими. Можна зробити нешироку чорну стрілку лайнером на верхньому повіці та біля зовнішнього кута ока.

Теплий рожевий

Досить складний для макіяжу тепло-рожевий відтінок тіней матиме дуже ефектний вигляд, якщо зробити по центру верхньої повіки світлий перламутровий відблиск і провести вздовж лінії вій широку довгу чорну стрілку.

Стрази на вилицях

Новий рік — єдиний час, коли офіційно дозволено бути наряднішою за новорічну ялинку. Тому не можна цього часу відмовляти собі в сяйві та блиску. Стрази можна приклеїти і на верхню повіку, і на лінію вилиць.

Різдвяна карамель

Якщо ви святкуєте Різдво у традиціях Західної Європи, спробуйте намалювати на верхньому повіці замість чорної стрілки візерунок традиційної різдвяної червоно-білої карамелі.

Золото та бронза

Теплі тони та бронзово-золоте сяйво — теж, за твердженням астрологів, кольори, які вітаються у рік Тигра. Тому такий макіяж для новорічної вечірки дуже пасуватиме.

Завжди актуальна класика

Якщо ви не готові до експериментів, але не хочете залишитися непоміченою на вечірці, зробіть класичний макіяж з акцентом на губах та тонкими стрілками на верхньому повіці та на кайалі нижнього.

Обличча яке сяє

Акцент в макіяжі необов'язково має бути на чомусь конкретному: очах чи губах — акцентом може бути все обличчя, його скульптурне ліплення, підкреслене хайлайтером, що сяє, і бездоганна шкіра в золотій пудрі.

Краплі дощу на вії

Водяний Тигр зрадіє, коли побачить краплі води у вас на віях.

Золотий глітер

Якщо розсипати на верхньому столітті золотий глітер, образ вийде дуже ніжний і новорічний.

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