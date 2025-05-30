Маленькі секрети ідеальної зачіски: три цікавих продукти для стайлінгу волосся, про які ви могли не знати / © Credits

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Ми зібрали три продукти, що залишаються поза світлом софітів, але заслуговують бути під рукою. Без зайвих рухів і без відчуття стайлінгу як окремої дисципліни.

Hairburst, Baby Hair Tamer

Є ті дрібні пасма, які вибиваються з загального ритму — на скронях, на проділі, біля лоба. Ніби дрібниці, але саме вони часто роблять зачіску «майже». Ідеальний засіб, щоб приборкати дрібні пасма, які стирчать біля проділу або лінії росту пасом. Маленька щіточка, кілька жестів — і зачіска має зібраний вигляд, але не надто старанний.

Tigi, Bed Head Curls Rock Amplifier

Продукт, який більше нагадує догляд, ніж стайлінг у класичному розумінні. Крем для кучерявого волосся, що допомагає структурувати завитки, прибрати пухнастість і зберегти форму навіть у вологому повітрі.

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Наносити варто на вологе, підсушене рушником волосся. Далі — сформувати локони руками і дати їм висохнути природним шляхом або злегка допомогти феном. Результат — м’який, гнучкий, без відчуття зайвого шару на кучерях.

Syoss, Root Retoucher

Сухий тонувальний спрей, створений спеціально для тих моментів, коли похід до майстра ще не на часі, а зони відростання вже видно. Він не замінить фарбування, але допоможе вирівняти тон коренів за кілька секунд.

Розпилюється на сухе волосся і тримається до наступного миття. Важливо — не переборщити з кількістю, і попередньо прикрити одяг рушником. У лінійці представлені — базові відтінки, які охоплюють більшість натуральних тонів.