"Мальвінка" на будь-який смак: добірка ідей, які варто втілити у життя

У світі краси зачіски завжди відіграють важливу роль, адже вони здатні підкреслити нашу індивідуальність та створити незабутній образ.

Видання RealSimple приготувало добірку з чудових зачісок "Мальвінка", які легко зробити самостійно. Тут ви знайдете елегантні коси та яскраві образи з аксесуарами. Ця універсальна зачіска підходить для будь-якого волосся та завжди дарує впевненість, незалежно від події – чи то подіум, весілля, чи навіть звичайний день у продуктовому магазині.

Кучерява "Мальвінка"

Це надзвичайно простий та легкий образ, який підкреслює природну красу кучерявих локонів. Для цього образу достатньо надати волоссю кілька хвиль за допомогою плойки, а потім нанести спрей, який текстурує для додаткової об’ємності.

Як зробити:

Розділіть волосся гребінцем від вуха до вуха.

Зав’яжіть волосся посередині потилиці, залиште декілька ніжних пасом для обрамлення обличчя.

Цей образ дарує природний, невимушений вигляд, який легко адаптувати під будь-який стиль.

Елегантна коса

Ця зачіска чудово підійде для весільних церемоній чи офіційних заходів.

Як зробити:

Підготуйте волосся та додайте локони використовуючи плойку.

Додайте об’єм у верхній частині маківки, заплетіть волосся, використовуючи велику частину від лінії росту та з’єднайте обидві сторони.

Закріпіть все маленькою прозорою еластичною гумкою.

"Мальвінка" з крабиком

Ця зачіска є надзвичайно універсальною та її досить легко зробити.

Як зробити:

Підготуйте волосся мусом та поділіть його навпіл, закріпивши кожну затискачем.

Збризніть лаком і дайте волоссю застигнути.

Зніміть затискачі, повторіть процес, поки волосся не набуде бажаного вигляду.

Розчешіть маківку щіткою для об’єму та зав’яжіть волосся гумкою, завершивши образ лакуванням.

Коси бохо

Веселий та легкий стиль для тих, хто хоче додати у свій образ трохи розслабленої неформальності.

Як зробити:

Після того, як ви розчешете волосся, нанесіть термозахисний спрей та зробіть м’які хвилі, розділивши волосся посередині.

Використовуйте стайлер, щоб надати текстуру та об’єм.

Візьміть кілька пасом із передньої частини, щоб обрамити обличчя, а решту волосся розділіть на дві частини та створіть легкі локони, які згодом зв’яжіть гумкою.

Це ідеальний образ для літніх днів, коли хочеться мати невимушений та стильний вигляд.

Класична "Мальвінка"

Цей стиль обирають для вечірніх виходів або на особливі події, оскільки він поєднує у собі елегантність та легкість.

Як зробити:

Створіть легкі хвилі за допомогою плойки для додаткової текстури.

Розчешіть волосся, залиште половину маківки зібраною, при цьому закрутіть гумкою невелику частину волосся з хвоста, це дозволить йому вільно спадати.

Завершіть образ використавши лак для волосся, щоб забезпечити стійкість.

Цей стиль дуже універсальний та комфортний, його можна носити як вдень, так і ввечері.

Аксесуари

Для тих, хто хоче додати своєму образу трохи креативності та індивідуальності, аксесуари – справжня необхідність.

Як зробити:

Розділіть волосся гребінцем від вуха до вуха.

Зав’яжіть волосся міцнішою гумкою, а потім доповніть образ бантом, шпильками чи стильними гумками яскравих кольорів.

Акценти у вигляді аксесуарів можуть перетворити ваш звичайний образ на щось надзвичайне.

Чарівне плетіння

Не бійтеся експериментувати з косами – цей образ може бути набагато простіший у виконанні, ніж здається на перший погляд.

Як зробити:

Розділіть волосся від вуха до вуха, а верхню половину розділіть на дві частини.

Заплетіть по одній косі з кожного боку та зав’яжіть їх на потилиці посередині.

Для додаткової фіксації нанесіть трохи спрею чи сухого шампуню.

"Мальвінка" з пучком

Цей образ поєднує у собі невимушеність і елегантність – ідеальний вибір для тих, хто хоче трохи підняти волосся.

Як зробити:

Зробіть зачіску на вологе волосся, попередньо оброблене спреєм для розплутування чи кремом для видалення заплутування.

Розпушіть волосся та зробіть з половини хвіст, залишаючи останню петлю недотягнутою до кінця.

За допомогою гумки для волосся створіть невимушений пучок, який додає образу легкості.

Зачіска "Мальвінка" – це справжній універсальний тренд, який витримав випробування часом і залишається актуальним у будь-якому віці та для будь-якого типу волосся. Він дозволяє експериментувати з аксесуарами, створювати як класичні, так і креативні образи, ідеально підходить для офіційних заходів, весіль або просто для повсякденного носіння.

Обирайте той варіант, який підкреслює вашу індивідуальність – від хвиль до елегантної коси чи плетеної зачіски. Нехай кожен день буде сповнений нових ідей та натхнення, а ваша зачіска завжди додаватиме впевненості та стилю.

Ми також писали про те, як зробити цікаву та грайливу "Мальвінку".

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