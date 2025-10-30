ТСН у соціальних мережах

Мамині поради тут не актуальні: як зробити молодіжний стильний макіяж

Світ краси змінився, а разом із ним і уявлення про сучасний макіяж.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Тональні шари, контуринг «до кісток» і матова помада без натяку на блиск — усе це залишилося у минулому. Тепер тренд — свіжу шкіру, натуральний блиск і природну красу, тобто доглянуту шкіру без надлишку продуктів.

Візажист і автор популярної сторінки mister.makeupartist пояснює, що настав час оновити уроки краси, які ми колись запозичили у мами і от який вигляд має сучасний, молодіжний макіяж.

Підготовка шкіри — обовʼязок, а не опція

Якщо мама вважала, що база під макіяж — це праймер, сьогодні все починається з догляду. Жоден макіяж не матиме гарний вигляд, якщо під ним суха чи подразнена шкіра.

Використовуйте зволожувальний крем, SPF і ніжний крем або бальзам під очі з пептидами. Ця комбінація створює ідеальний ковзний ефект, завдяки якому консилер і тон лягають без плям.

Порада: замість важких кремів оберіть легку гелеву текстуру, так шкіра залишиться зволоженою, але не блискучою.

Забудьте про «тональний щит»

Колись повне покриття вважалося еталоном. Тепер — чим менше, тим краще. Тон — не обов’язковий. Є щось дуже сучасне у тому, щоб працювати лише з консилером.

Використовуйте консилер із високою концентрацією пігменту лише там, де потрібно, наприклад, під очима, навколо носа та на недосконалостях. Розтушуйте його по шкірі пальцями чи пухнастим пензлем і отримаєте ефект «вау, у неї шикарна шкіра».

Консилер — не до останньої зморшки

Ми всі пам’ятаємо той «трикутник під очима», який радили YouTube-блогери. Забудьте про нього. Яскраво освітлювати шкіру аж до нижньої лінії повік — помилка. Це лише підкреслює зморшки.

Спочатку нейтралізуйте синці чи синяву під очима коректором у тон шкіри чи трохи теплішим. Потім, крапля світлішого консилера лише у найтемнішу зону.

Як результат, природний, свіжий ефект без «маски».

Пудра — тільки там, де треба

Якщо мама «запікала» все обличчя пудрою, ми так більше не робимо. Пудра тепер — це точковий інструмент, а не фінальне покриття. Наносьте її лише на Т-зону, під очі чи там, де блищить. Використовуй пухнастий пензлик і прозору пудру, щоб фіксувати, а не «запечатувати» макіяж.

Рум’яна — це не контур

Пам’ятаєте ту рожеву смугу від щоки до скроні, забудьте про неї. Рум’яна мають бути там, де ви природно червонієте — на яблучках щік або трохи вище, на вилицях.

  • Хочете ефект ліфтингу, нанесіть кремові рум’яна трохи вище щоки, ближче до скроні.

  • Для природного сяйва — легенький хайлайтер на верх вилиць, але без глітеру.

Контур і бронзер — це не одне й те саме

Контуринг більше не про різкі лінії, а про тепло та глибину. Використовуйте мʼякий бронзер у відтінку трохи теплішому за ваш тон шкіри, наносьте на лінію волосся, під вилиці та вздовж щелепи. Ваша основна мета — не змінити форму обличчя, а створити ефект «поцілованої сонцем» шкіри.

Очі

Раніше чорний лайнер був «обов’язковим», але зараз головне — природність. Ведіть олівець одразу у корінь вій — це підкреслить форму ока, але не «зʼїсть» повіки. Для виразнішого погляду просто розтушуйте лайнер тінями, щоб створити м’який «smoky» ефект. Особливо актуально для навислих повік, тоді погляд стає відкритішим, а макіяж — легким.

Губи

Мамин олівцевий контур «на пів обличчя» — вже не у моді. Фокусуйтеся на центрі — злегка підкресліть середину верхньої та нижньої губи. Це додає об’єму та молодості. Використовуйте олівець у тон губ і трохи блиску чи бальзаму. Головне — не перетворити контур на рамку.

Сучасний мейкап — це не про «ідеальність», а про самовираження, догляд і легкість. Ніхто не скасовував рум’яна чи контур, але головне — дозволити шкірі дихати.

