Манікюр 90-х повертається: від класичного червоного до осяяного глітера / © Credits

Гранж, блискітки, голограма та трохи ностальгії, нігті знову стали тим самим простором для самовираження, яким вони були у 90-х. Епоха Дженніфер Еністон, Spice Girls і глянцевих журналів надихає нове покоління beauty-блогерів. І якщо ви відчуваєте ностальгію за часом, коли манікюр був проявом характеру — цей камбек точно для вас, про це розповіло видання Real Simple.

Французький манікюр

Класика не старіє, але змінюється. Сьогодні «френч» — це не лише білі кінчики. Майстри додають кольорові, металеві чи навіть неонові лінії. Іноді — роблять «перевернутий френч» або додають об’ємні елементи. Це все ще вишукано, але тепер із характером.

Гранж

Темні матові відтінки, ефект «недосконалого» покриття, глибокі сливові та чорні тони — усе це відголос епохи Nirvana та Кортні Лав. Такий манікюр сьогодні має максимально сучасний вигляд: чисті лінії, мінімум блиску та максимум настрою.

Кольоровий шок

Неон і кислотні відтінки — відголос панкової свободи. Легендарний «токсичний» зелений, знову на піку популярності. Він має чудовий вигляд як повне покриття чи як акцент на одному нігті. Ідеальний варіант для тих, хто не боїться уваги.

Золото та металік

Тонкий шар золотої фольги, хром або металічні смужки додають розкоші навіть найпростішому образу. Це той випадок, коли «мінімалізм» і «гламур» нарешті злилися в одне ціле.

Квіти, які не в’януть

Білі ромашки — справжній символ 90-х і сьогодні вони знову всюди. Їх малюють на прозорій чи пастельній основі, додають блискітки чи поєднують із «френчем». Цей дизайн — легкий, романтичний та водночас безтурботний.

Класичний червоний

Соковитий червоний лак — це маленька чорна сукня у світі манікюру. Він завжди актуальний, жіночний та додає впевненості. А ще, за словами стилістів, червоний лак миттєво додає образу енергії та сексуальності.

Хром і голограма

Кінець 90-х — мрії про майбутнє, тож тепер воно повертається у вигляді дзеркального блиску. Хромові покриття, голографічні переливи, ефект «перламутрової броні» — це манікюр для тих, хто хоче сяяти у кожному русі.

Тріщини у стилі

Пам’ятаєте цей «зламаний» ефект, який розтріскується на поверхні лаку, це покриття знову у моді. Воно створює графічну текстуру, ідеальну для модного простору у соцмережах.

Фентезі-дизайн

У тренді — манікюр, натхненний природою та фантазією: метелики, перламутр і прозорі хвилі кольору. Такі нігті мають чарівний та фотогенічний вигляд, наче з 90-х і кліпів MTV.

Характерний глітер

Якщо вже блищати — то на повну. Великі частинки глітеру знову у грі, але у сучасній інтерпретації: на прозорій базі, у формі градієнта чи лише на кінчиках. Це ідеальний варіант для свят або вечірки в стилі Y2K.

Манікюр 90-х повернувся не просто як тренд, він про свободу, настрій та виразність. Неважливо, що ви оберете, яскравий «френч» чи червоний класику, головне, щоб ваші нігті говорили за вас.