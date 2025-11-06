Манікюр із ароматом лате: 9 ідей кавових відтінків / © Credits

Коли приходить осінь, ми інтуїтивно тягнемося до теплих відтінків у гардеробі, у макіяжі та навіть на нігтях. Цього сезону у центрі уваги — всі відтінки кави, від молочно-бежевого капучино до глибокого шоколадного еспресо, про це розповіло видання Real Simple.

Цього року кавовий тренд вибухнув завдяки пісні «Espresso» Сабріни Карпентер і, звісно, нашій спільній любові до еспресо-мартіні. Це теплі, розкішні відтінки, які просто кричать про осінь. Тож ловіть натхнення у нашій кавовій добірці манікюру.

3D-нігті з кавовими зернами

Максималізм повертається та разом із ним об’ємні дизайни. На кавових нігтях це має вигляд як мініатюрні зернятка еспресо, створені за допомогою гелю для ліплення. Вони мають настільки реалістичний вигляд, що хочеться понюхати.

Арт із кавовими чашками

Для тих, хто любить милі деталі, як от глибокий коричневий фон і маленькі чашки кави з паром у формі серця. Можна зробити акцент на безіменному пальці чи розставити кавові мотиви по всьому манікюру.

Капучино-пінка

Тут ваш майстер може показати свою креативність, наприклад, намалювати візерунки, схожі на лате-арт. Це може бути класичне сердечко, листочок або навіть маленький лебідь, нігті матимуть ніжний та возночас апетитний вигляд.

Кавові завихрення

Якщо ви не хочете нічого надто помітного, виберіть мармуровий дизайн у стилі «кавові візерунки» — світлі та темні відтінки змішуються, немов коли ви вливаєте вершки у гарячий напій. Лаконічно, але зі смаком.

Лате омбре

Ніжний перехід від світло-бежевого до насиченого мокко — найелегантніша версія кавового манікюру. Головне — грати у межах кавової палітри. Усі нейтральні відтінки гармоніюють між собою.

Манікюр «кавове котяче око»

Магнітний ефект котячого ока має особливо розкішний вигляд у глибокому відтінку еспресо. Це манікюр, який переливається за кожного руху — ідеально для вечірнього виходу чи романтичної зустрічі.

Лате-френч

Якщо хочете щось делікатне, спробуйте френч із кавовим завихренням. База — молочно-біла, кінчики — карамельно-бежеві, а зверху — легкі «вершкові» візерунки.

Кавовий мікс

Якщо не можете обрати, зробіть усе й одразу. Кавова чашка, зерна, пінка, мармурові розводи — еклектичний дизайн для тих, хто не боїться міксів. Кожен ніготь — своя власна історія та кавова фантазія.

Гарбузово-пряний лате

Осінь без гарбуза — не осінь. Цей варіант манікюру поєднує помаранчевий блиск, кавові відтінки та мініатюрні гарбузики. Ідеально для фанатів гарбузового лате — святковий, затишний, з ноткою гумору.

Як носити кавові нігті

Кавові відтінки чудово поєднуються із золотом, нюдом, м’яким кашеміром і вовняними пальтами.

Матове покриття зробить манікюр стриманим, а глянцеве — «соковитим», як свіжа кава.

Зволожуйте кутикулу, щоб теплі відтінки мали ще розкішніший вигляд.

Кавовий манікюр — це не просто тренд, це стан душі у стилі «затишної осені». Він пахне теплом, ароматом кави та легким щастям. І навіть якщо за вікном дощ, достатньо поглянути на свої руки, щоб відчути себе в улюбленій кав’ярні.