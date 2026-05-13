Манікюр із ефектом вицвілих пелюсток — головний тренд весни-літа 2026 року

Після кількох сезонів неонових відтінків і яскравих ефектів, надто «гучний» манікюр заговорив тихіше. Це манікюр для тих, хто хоче мати вигляд невимушеної елегантності, без надмірностей, але з відчуттям стилю в кожній деталі.

Манікюр із ефектом вицвілих пелюсток

Манікюр із ефектом вицвілих пелюсток / © Credits

Видання Woman&Home розповіло, що манікюр із ефектом вицвілих пелюсток є одним із найелегантніших нігтьових трендів сезону. І це легко зрозуміти, адже ця естетика поєднує одразу кілька головних модних настроїв 2026 року, а саме, любов до молочних текстур, «чистого» манікюру та природних кольорів.

Холодний пастельний фіолетовий

Лавандовий манікюр у стилі лавандового молока був одним із найгучніших трендів 2025 року. 2026 року він став ще м’якшим, прозорішим і «молочним». Холодний пастельний має дуже елегантний вигляд, особливо на овальній формі нігтів.

Вицвілий примуловий відтінок

Жовтий навесні — класика, але тепер це не яскравий лимонний, а вершковий примуловий жовтий. Він має теплий вигляд, делікатно та значно легше адаптується до повсякденного стилю.

Ніжно-рожевий відтінок троянди

Один із найромантичніших варіантів тренду — ніжний рожевий із «пелюстковим» ефектом. Саме такий відтінок м’який, майже прозорий рожевий, який має естетику чистої краси.

Колір вицвілого персика

Блідо-персиковий — ідеальний компроміс між нюдом і яскравістю. Через близькість до кремового він залишається універсальним, але все ж додає весняного настрою.

М’який зелений відтінок

Приглушений зелений став несподіваним фаворитом сезону. Особливо ефектний вигляд цей колір має на коротких квадратних нігтях і у поєднанні з мінімалістичними образами у відтінках білого, сірого чи бежевого.

Колір вицвілих пелюсток

Ще один тренд — молочні білі та кремові відтінки, які нагадують квіткові пелюстки. Вони майже прозорі, дуже «чисті» та мають максимально дорогий вигляд.

Мʼякий фіалково-рожевий відтінок

Цей колір для тих, хто хоче дещо глибший варіант, але не готовий до темного манікюру. Приглушений фіалковий нагадує колір брудної тронди, або троянди у сутінках, і чудово працює з весняно-літнім гардеробом.

Френч із ефектом вицвілих квітів

Мінімалістична версія тренду — французький манікюр із ледь помітним пастельним кольором. База залишається натуральною, а кольоровий акцент має дуже делікатний та сучасний вигляд.

Манікюр із ефектом вицвілих пелюсток — це ідеальний приклад того, як модні тренди стають спокійнішими, дорослішими та універсальними. Вони не намагаються привернути увагу за будь-яку ціну, тож саме тому мають настільки сучасний вигляд.

