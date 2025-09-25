Манікюр «Кока-кола»: добірка стильних відтінків, які підкорюють цю осінь

Манікюр «Кока-кола» / © Credits

Реклама

Цього сезону серед головних трендів — «cola nails» або манікюр у відтінках Кока-коли. Він одночасно нагадує про ностальгію за улюбленими солодощами дитинства та гармонійно вписується в осінньо-зимову палітру, про це розповіло видання Woman&Home.

Темно-коричневі та вишневі відтінки завжди були класикою холодного сезону. Але тепер вони отримали нове «переосмислення». Майстри манікюру називають ці кольори «коричнева кола» чи навіть «вишнева кола», вони додають нотки ігристого блиску. Такий відтінок:

нагадує карамельно-коричневу глибину газованого напою;

може мати вишневий відлив;

має дорожчий та елегантніший вигляд, ніж звичайні відтінки;

пасує до будь-якого образу, від офісного до святкового.

Класична кола

Насичений каштановий чи бордовий колір у поєднанні з короткою квадратною формою нігтів — це безпрограшний варіант для офісу та щоденного життя. Має стильний та дорогий вигляд.

Реклама

Мерехтлива кола

Щоб манікюр нагадував ігристий келих коли, оберіть відтінок із легким шимером. Такий варіант пасує до затишних светрів і тренчів.

Кола на мигдалі

Короткі нігті мигдалеподібної форми поєднуються з теплим кола відтінком, створює ефект доглянутого та жіночного манікюру.

Вишнева кола

Поєднання насиченого червоного та глибокого коричневого нагадує вино чи вишневу колу. Це вибір для тих, хто любить класику з «родзинкою».

Глазурована вишнева кола

Додайте перламутрове хромове покриття та манікюр одразу стане святковим. Такий варіант чудово пасуватиме до зимових вечірок і навіть новорічного образу.

Реклама

Французький манікюр із колою

Французький манікюр із глибоким коричневим кінчиком — ще одна цікава інтерпретація. За бажанням можна додати блискуче покриття, щоб підкреслити ефект «шипучості».

Кола на коротких нігтях

Для тих, хто обирає практичність, підійде коротка довжина з каштановим відтінком. Нагадує колір у цукерки зі смаком коли — стильно та стримано водночас.

Блискуча кола

Поєднання кольору червоної коли як бази з блискітками — ідеальний варіант для зимових свят. Має ефектний вигляд та додає іскорку до вашого образу.

Чому саме цей манікюр

Поєднує теплі та насичені відтінки, які чудово пасують до гардероба холодного сезону.

Легко адаптується, від стриманої класики до святкових варіантів.

Додає образу розкоші без надмірності.

Манікюр у стилі «Кока-коли» — це тренд, який поєднав ностальгію та сучасну елегантність. Він має стильний вигляд у будь-якому варіанті та стане чудовим акцентом у вашому осінньому чи зимовому образі.