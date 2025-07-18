Манікюрні тренди цього літа: соковитість і нюд на ваших нігтях / © Credits

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Якщо ви вже втомилися від «молочних» відтінків, флористики та пастельних нюансів, то саме час освіжити манікюр за допомогою яскравих кольорів, глянцевих акцентів і фруктового настрою.

Цього літа тренди задають соковиті палітри, натхненні сорбетом, заходом сонця, свіжими ягодами та пляжною атмосферою. Б’юті-експерти видання Woman&Home поділилися цікавими ідеями на літо 2025 року.

Сорбетові відтінки

Це — головна кольорова група сезону. Мова йде про манікюр у відтінках фруктового морозива, наприклад, мандарин, полуниця, диня, персик. Ці соковиті тони мають чудовий вигляд на засмаглій шкірі, освіжають образ і додають енергії. Найкраще пасують до білих лляних сорочок, сарафанів та морського відпочинку.

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Лимонний шербет

Після торішньої моди на вершковий та пастельний жовтий, на зміну приходить свіжий лимон. Ідеально підходить для французького манікюру, весіль, відпусток і загалом для тих, хто хоче бути у тренді, не виходячи за межі ніжності.

Лавандовий серпанок

Ліловий та лавандовий — безперечні фаворити серед нюдових відтінків. Ідеальні для жінок, які прагнуть легкості та делікатного кольору з родзинкою. Мають гарний вигляд на коротких та мигдалеподібних нігтях.

Хромовані акценти

Тренд на хром залишається з нами, цього літа особливо актуальні акценти зі срібла, перлів та золота. Для прихильниць нюдового манікюру це ідеальний спосіб освіжити звичний образ. Можна додати хром на один-два нігті чи зробити дзеркальний френч.

Персиковий нюд

Універсальний теплий відтінок між рожевим і помаранчевим — фаворит для тих, хто хоче щось ніжне, але літнє. Персиковий має чудовий вигляд як на коротких, так і на подовжених нігтях.

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Желе ефект

Одна з головних новинок сезону. Це прозорі чи напівпрозорі відтінки з глянцевим фінішем, які створюють ефект свіжості. Особливо модний вигляд мають у варіантах «малинове желе» чи «чорничний сорбет». Чудово поєднуються з короткими, акуратними нігтями.

Мінімалістичний nail-art

Цього літа nail-art стає делікатнішим. У моді мікродизайн: маленькі квіточки, сердечка, геометричні лінії чи абстрактні хвилі. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче виразити індивідуальність без зайвого декору.

Фісташковий відтінок

Пастельний зелений чи «фісташковий» це несподіваний, але дуже модний вибір. Має свіжий та небанальний вигляд, чудово пасує до білого, бежевого чи навіть рожевого гардеробу. Особливо ефектно у матовому чи кремовому покритті.

Морозиво

Цей тренд почався ще весною та перейшов у літо. Манікюр у кольорах пломбіру, полуничного йогурту, крем-соди. Він створює враження чистоти, легкості та гарно комбінується з романтичними чи лляними образами.

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Короткий квадрат і мініфренч

Форма теж має значення, тож короткий квадрат і м’який мінімальний френч — фаворити сезону. Цей варіант зручний у повсякденні, але водночас має доглянутий та елегантний вигляд.

Фруктова палітра

Такий фініш цього літа підходить не лише до нюдових нігтів, а й до кольорових. Особливо ефектний вигляд має на відтінках персика, полуниці чи малини.

Сангрія

Червоне вино у келиху та на нігтях. Глибокий відтінок сангрії чи бордо — тренд для вечора, подій чи просто для тих, хто не хоче відмовлятися від темного кольору навіть у спеку. Гарно поєднується з коротким мигдалем або квадратом.

Яскраво-рожевий

Гарячий рожевий, як у барбі чи тропічному коктейлі — ще один must-have. Ідеально підійде до вечірки, відпустки чи просто для хорошого настрою.

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Мильні бульбашки

Цей тренд особливо подобається тим, хто любить натуральність. Прозоре чи майже прозоре покриття з легким рожевим або молочним відтінком, блискуча поверхня та коротка довжина, ось формула «мильних» нігтів. Має дуже охайний вигляд.

Догляд

Літнє сонце, морська вода та пісок можуть негативно впливати на нігті. Тому не забувайте:

щодня користуватися маслом для кутикули;

наносити сонцезахисний крем на руки (особливо якщо у вас гель-лак);

обирати якісні покриття з живильними компонентами (наприклад, з олією мигдалю чи вітаміном Е).

Цей сезон дозволяє сміливо гратися з кольором, формою та текстурою. Хочете щось яскраве, оберіть малиновий чи мандариновий. Якщо більше подобається класика, оберіть лаванду чи фісташку з хромованим акцентом або поєднуйте все, адже цього літа все дозволено.