Манікюр на березень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Весна — чудовий час, щоб після насичені і темних відтінків, які багато хто вибирав у зимовий час, почати експериментувати з квітковими принтами, а також пастельною та молочною гамою кольорів. Такий манікюр точно підніме настрій та підійде до багатьох весняних аутфітів. Однак також у тренді продовжують залишатися й спокійні та однотонні дизайни у стилі "тиха розкіш".
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