Манікюр на березень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Весна — час для експериментів із квітами та яскравими дизайнами нігтів, проте якщо ви не готові до креативу, у тренді залишаються квіткові дизайни. Майстри пропонують поєднувати флористичний принт з ніжними бежевими та молочними підкладками. Але актуальними залишаються контрастні ідеї з, наприклад, темним відтінком нігтів та світлим дизайном.

Також зверніть увагу на сюрреалістичні ідеї, перлинне втирання та металік.

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