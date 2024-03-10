Манікюр на березень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Весна — час для експериментів із квітами та яскравими дизайнами нігтів, проте якщо ви не готові до креативу, у тренді залишаються квіткові дизайни. Майстри пропонують поєднувати флористичний принт з ніжними бежевими та молочними підкладками. Але актуальними залишаються контрастні ідеї з, наприклад, темним відтінком нігтів та світлим дизайном.
Також зверніть увагу на сюрреалістичні ідеї, перлинне втирання та металік.
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