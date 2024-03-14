Манікюр на березень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Навесні 2024 року в тренді будуть ніжні, пастельні та бежеві, відтінки манікюру, а також квіткові малюнки та навіть трохи блискіток. Також продовжує залишатися популярним французький манікюр, але виконаний не білим лаком, а кольоровим. У дизайні багато хто експериментує з хромом, перлинами, 3D-артами.

Нижче ми зібрали п'ять ідей, які подарують вам трохи творчої наснаги незалежно від того робитимете ви манікюр самостійно чи підете до майстра — їх дуже легко повторити.

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