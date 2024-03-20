Манікюр на березень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Поки весна не тішить нас теплом, підніміть собі настрій за допомогою яскравого манікюру з весняними дизайнами. У цей період популярні квіткові малюнки та принти, а також ніжні відтінки: кремові, фіолетові, рожеві, білі та блакитні.
Нижче ми зібрали п'ять оригінальних варіантів дизайнів нігтів, які ви захочете повторити найближчим часом. Вони добре поєднуватимуться з вашими аутфітами в цей період.
Читайте також:
- Чи шкідливі УФ-лампи для манікюру шкірі рук
- Патріотичний манікюр: ідеї дизайну
- Звичка гризти нігті: причини та методи боротьби
- Як зняти гель-лак з нігтів у домашніх умовах