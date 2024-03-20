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Манікюр на березень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр на березень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Фото: Credits

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.

Поки весна не тішить нас теплом, підніміть собі настрій за допомогою яскравого манікюру з весняними дизайнами. У цей період популярні квіткові малюнки та принти, а також ніжні відтінки: кремові, фіолетові, рожеві, білі та блакитні.

Нижче ми зібрали п'ять оригінальних варіантів дизайнів нігтів, які ви захочете повторити найближчим часом. Вони добре поєднуватимуться з вашими аутфітами в цей період.

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