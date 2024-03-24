Манікюр на березень та квітень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту.
Якщо вам потрібно натхнення для нейларту або просто дізнатися, що зараз у тренді, то наша нова підбірка допоможе у цьому.
Майстри манікюру зараз пропонують величезну кількість технік і відтінків, якими можна прикрасити свої нігті, але не можна ігнорувати той факт, що в моді цієї весни все ж таки переважають ніжні пастельні кольори, градієнтні дизайни, французький манікюр, а також хром і молочні відтінки. Також у моді продовжує залишатися 3D-манікюр та квіткові малюнки.
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