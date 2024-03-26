Манікюр на березень і квітень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр – найпростіша прикраса рук і доповнення до вашого аутфіту.
Яскравий і веселий і манікюр – те, що потрібно для весняної пори, оскільки він не лише прикрашатиме ваші руки, а й покращить настрій. У тренді цього сезону пастельні відтінки, квіткові малюнки, романтика та елегантність. Але також на піку популярності стиль Mob Wife, який не оминув і світ манікюру, тому популярними залишаються дизайни з хижими принтами та червоний колір, тому не бійтеся експериментувати.
Але якщо ви не любителька надто сміливих ідей, у тренді зараз також нейтральні кольори: молочні, бежеві й ніжно-рожеві. В нашій новій добірці ви знайдете кілька актуальних варіантів манікюру.
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