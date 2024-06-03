Манікюр на червень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

На початку літа, коли погода стає з кожним днем все спекотнішою, а природа дарує все більше соковитих ягід, хочеться привнести у своє життя яскравий і веселий манікюр. У нашій новій добірці ви знайдете позачасові ідеї з класичним французьким манікюром, дизайн з технікою омбре і навіть кілька квіткових варіантів оформлення.

Такі дизайни будуть доповнювати ваші образи і підійдуть до багатьох легких суконь, адже літо – чудовий час для експериментів.

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