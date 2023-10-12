Манікюр на Геловін 2023: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр – найкраща й найпростіша прикраса рук і доповнення образу. Тим паче, що Геловін – це саме час для модних експериментів.
Якщо ви шанувальниця незвичайних дизайнів, то ця добірка вам сподобається, оскільки напередодні Геловіна ми зібрали для вас нові цікаві ідеї манікюрів. Експериментуйте цього місяця з чорним і червоним кольорами, "страшними" малюнками, довжиною та формою нігтів.
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