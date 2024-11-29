Манікюр на грудень 2024 року: топ-5 модних ідей для натхнення

Манікюр — найпростіша прикраса рук та доповнення вашого аутфіту. Ми зібрали для вас найкращі дизайни, які ідеально підійдуть для цієї пори року.

Хтось у дизайні нігтів любить стримані однотонні варіанти, але є й ті дівчата, які віддають перевагу яскравішим і сміливішим – з блискітками, принтами або наклейками. Якщо ви належите до другої категорії – ця добірка святкових ідей для вас.

Тут ви знайдете незвичайні дизайни манікюру в зимовій стилістиці, яка все більше набирає популярності напередодні свят.

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